Søstrene Julie (tv.), Birgitte og Mette (th.) Roelsgaard gjorde alt, hvad de kunne for deres far, mens han var visiteret til en midlertidig plads i Slagelse Kommune. Alligevel endte han med at dø efter bare 16 dage. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Farvel far: Læs hele historien om 88-årige Andreas' for tidlige død

Farvel far: Læs hele historien om 88-årige Andreas' for tidlige død

Det skulle bare være for en kort periode. Efter to uger på hospitalet og en vellykket operation, kunne 88-årige Andreas Roelsgaard nemlig allerede gå med en høj talerstol trods at være faldet og have brækket benet. Så med en plads på en af kommunens midlertidige pladser skulle han nu kun genoptræne det sidste.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her