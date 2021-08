De tre tyske bilster kom ved Sprogø over i den forkerte siden af broen og blev spøgelesesbilister hele vejen til betalingsanlægget på Sjælland. Årsagen er nu fundet. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Farligt: Tre spøgelsesbilster på Storebæltsbro: Nu sker dette her

Tre tyske bilister kørte for knap en uge siden natten til lørdag som spøgelsesbilister i den forkerte side af Storebæltsbroen fra Sprogø ved et vejarbejde og i retning mod Sjælland, hvor de først ved betalingsanlægget opdagede den farlige situation.

Slagelse - 27. august 2021 kl. 12:13 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Herefter vendte de om og kørte tilbage til Fyn for at komme over på den rigtige side af broen. Mens de kørte i den forkerte side, fik politiet lukket for trafik fra Sjællands, så der ikke kørte biler mod spøgelsesbilisterne.

Sund & Bælt og politiet har efterfølgende søgt at afklare årsagen til den farlige situation.

- På baggrund af redegørelse fra vores afspærringsentreprenør kan det konkluderes, at afspærringen var opstillet korrekt og at årsagen til, at bilisterne kom over i den forkerte vognbane skyldtes, at et køretøj i retning mod Fyn ved et uheld tidligere havde ramt et par af de kegler, der markerede overledningen. De nye mobile overledninger var ikke i brug under vejarbejdet ved overledningen, siger Lene Gebauer Thomsen til Sjællandske. Hun er kommunikationschef hos Sund & Bælt.

Kameraer og lys - For at undgå lignende situationer i fremtiden er det derfor besluttet at benytte kameraerne på broen til at overvåge trafikken gennem overledningen samt at opstille belysning i områder med manuel overledning, dog under hensyn til, at den ikke må blænde trafikanterne, siger Lene Gebauer Thomsen .

Hun tilføjer, at det på de nye automatiske overledninger allerede er en del af løsningen med kameraer og lys.

Herudover undersøges det, om det er muligt at overvåge kegler i en afspærring med GPS eller lignende, så man kan se, hvis kegler bliver påkørt og flytter sig.