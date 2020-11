Politiet fik onsdag afen bragt to farlige bilister til standsning. Den ene narkopåvirket. Den anden med et så højt udslag på alkoholmeteret, at bilen omgående blev beslaglagt

Farlige bilister anholdt og to biler beslaglagt

Den 19-årige blev klokken 20.12 standset, da han kom kørende i bil ad Dahlsvej i Korsør. Politiet kunne ret hurtigt konstatere, at den 19-årige var påvirket af et eller andet. I bilen blev der da også fundet noget amfetamin. Desuden havde den 19-årige ingen førerret. Hertil var det bestemt ikke første gang, han var blevet standset uden at have førerret, så blev hans bil beslaglagt. Den 19-årige blev anholdt og sigtet for at køre bil uden førerret og for at køre i påvirket tilstand.