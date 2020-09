Farlig vej må nøjes med bump

Efter endnu en tur i manegen hos Slagelse Byråds erhvervs- og teknikudvalg ser det nu umiddelbart ud til, at trafiksikkerheden på Sorøvej i Skælskør kun får et løft i form af bump. Projektet med både bump og byport med bremsehelle viste sig efter licitationen at løbe op i godt 1,6 millioner kroner, hvilket er cirka 520.000 kroner mere, end der i sidstre ombæring var budgetteret med.

På det seneste møde i erhvervs- og teknikudvalget endte det derfor med en beslutning om i hvert fald i første omgang kun at investere i bumpene, mens resten af projektet mere eller mindre blev skudt til hjørne i form af flertallets vedtagelse om at nøjes med bumpene og eventuelt finde de penge, der mangler, i budgetforhandlingerne.

Kommunens forvaltning havde ellers anbefalet at gennemføre det fulde projekt trods fordyrelsen. Det kunne lade sig gøre ved at tage pengene fra andre trafikprojekter, der er i støbeskeen, men det kunne udvalgsmedlemmerne ikke blive enige om.

- Der er jo ikke penge til det hele, og på vores møde blev det et mærkeligt ordspil frem og tilbage, hvor man kun kunne sende »aben« over til budgetforhandlingerne, siger udvalgsformand Villum Chistensen (LA).

Han gør dog opmærksom på, at politikerne ikke er nede i så specifikke detaljer i en budgetforhandling, men at der til gengæld under alle omstændigheder er flere penge til trafiksikkerhed at gøre godt med fremover.