Farlig tendens: Flere hjertestartere får ikke livsvigtigt eftersyn

Slagelse - 07. august 2019 kl. 08:32

Når hjertet stopper med at slå, tæller hvert et minut. Derfor kan det få fatale konsekvenser, hvis den nærmeste hjertestarter ikke selv kan starte.

Det siger Hjerteforeningen, efter en mand i mandags blev ramt af et hjertestop i træningscenteret Aktivt Velvære i Slagelse.

Her var den ophængte hjertestarter nemlig ikke blevet vedligeholdt ordentligt. Derfor var den løbet tør for strøm. Noget, personalet først opdagede, da de skulle til at sætte elektroder på den bevidstløse mands krop.

Men sådanne historier hører man alt for ofte, lyder det fra Hjerteforeningen.

- Det er desværre ikke nogen ualmindelig historie. Men det kan hurtigt blive meget alvorligt, hvis man løber hen til en hjertestarter, der viser sig at være i udu, forklarer Hanne Balle, der er leder af rådgivning på Sjælland og ansvarlig for genopliviningsområdet i Hjerteforeningen.

Selvom antallet af hjertestartere på landsplan er eksploderet fra at udgøre 134 i 2007 til omkring 19.000 i 2018, er mange nemlig hængt op på privat initiativ.

Det kan for eksempel være i foreninger, ved beboelser og hos virksomheder. Men selvom hjertestarterne bliver opsat i god mening, bliver vedligeholdelsen ofte lagt i glemmebogen, fortæller Hanne Balle.

- Mange tror, at de redder liv ved bare at klaske en hjertestarter op, og derfor får de ikke sat sig ordentligt ind i vedligeholdelsen af den. Det glemmer de bare. Men det kræver faktisk ikke ret meget vedligeholdelse. Man skal bare vide, hvad man skal gøre, forklarer hun.

Ifølge Hanne Balle bør en hjertestarter som udgangspunkt tjekkes en gang om ugen for at være sikker på, at den virker. Her skal det derfor sikres, at den ikke er løbet tør for strøm, om elektroderne virker, og om den er at finde, hvor man regner med, at den bør være.

- Udover at batteriet er løbet tør for batteri, har vi også hørt historier om folk, der er løbet efter en hjertestarter, hvor de så ikke har kunnet finde den. For eksempel fordi den har været låst inde i et skab. Og det duer jo heller ikke, siger hun.

Foreslår politisk plan Manden, der fik hjertestop i Aktivt Velvære i Slagelse, overlevede takket være livreddende førstehjælp og en hurtig responstid.

Men de fleste personer vil få varige skader eller dø, hvis ikke de får hjælp inden for cirka 10 minutter, oplyser Hjerteforeningen.

Efter 4-6 minutter begynder hjernen at dø. Og går der 10 minutter, inden hjælpen kommer frem, overlever kun ganske få. Derfor er hvert minut afgørende.

Af den grund har Hjerteforeningen tidligere foreslået, at der lægges en politisk plan for at undgå manglende vedligeholdelse af opsatte hjertestartere.

- Det er i dag regionerne, der har ansvaret for vores ambulanceberedskab, og de påtager sig også at aflæse en hjertestarter, når den har været i anvendelse. Jeg kunne godt se, at man udvidede den opgave, så det også er deres opgave, at der er hjertestartere rundt omkring, og at de er serviceret, har Hjerteforeningens adm. direktør, Anne Kaltoft, tidligere sagt til TV2 Lorry.

Handler om uvidenhed Mange leverandører af hjertestartere tilbyder imidlertid allerede serviceaftaler, så de står for vedligeholdelsen. Et tilbud, Hanne Balle anbefaler, at man benytter sig af, hvis man har sat en hjertestarter op eller planlægger at gøre det.

Samtidig findes der også skabe til hjertestartere, der med et blinkende ikon markerer, hvis der er problemer med den. Ligesom alle hjertestartere afgiver en lyd, når de for eksempel mangler strøm.

- Når de ikke bliver vedligeholdt, handler det derfor i høj grad om uvidenhed. Derfor er det også bare ekstra vigtigt at sætte sig ind i, siger Hanne Balle.

Noget, som ejeren af Aktivt Velvære, Claus Bøgild, i dag kan skrive under på. Før mandagens episode, hvor en mand fik hjertestop, var han nemlig ikke opmærsom på, at hjertestarteren pludselig kunne mangle strøm.

- Det er min fejl, at jeg ikke har vidst, at de batterier skulle skiftes. Men det glemmer jeg aldrig igen. Det her var virkelig et »wake-up-call«, siger han til Sjællandske.