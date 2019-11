Marievangsskolen i Slagelse frygtede for hygiejne-problemer, da et brud på en vandledning fredag lukkede for al vandet. Derfor sendte de samtlige 700 skoleelever hjem. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Fare for hygiejne-problemer: Skole tvunget til at sende 700 elever hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fare for hygiejne-problemer: Skole tvunget til at sende 700 elever hjem

Slagelse - 08. november 2019 kl. 14:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken var næsten slået otte, og de fleste elever var allerede ved at finde deres plads i klasselokalet, da de blev bedt om at tage hjem igen. Uden at få fravær.

Det lyder måske som enhver skoleelevs drøm, men fredag var det virkelighed på Marievangsskolen i Slagelse.

Her mødte knap 700 elever nemlig op til en skole uden vand. Og det fik skolen til at sende samtlige elever fordelt på 0.-9. klasse samt tre modtageklasser hjem.

- Eleverne kunne sådan set sagtens have modtaget undervisning. Men vi får et hygiejneproblem, hvis 700 elever ikke kan komme på toilettet, forklarer viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg og peger på, at det hverken var muligt for eleverne at trække ud eller vaske hænder ved toiletbesøg.

Brud på vandledning Manglen på vand skyldtes et brud på en vandledning på Holmstrupvej, som ifølge SK Forsyning blev opdaget cirka klokken 7.30 fredag morgen.

Ifølge forsyningsselskabet fik det betydning for 39 husstande, som i en kort periode var uden vand.

- Det sker ofte, og særligt når vi er i en årstid, hvor det bliver koldere. Så sker der det, som vi kalder en jordforskydning i forbindelse med temperaturfaldet, hvilket kan give de her brud på ledningerne, forklarer kommunikationsansvarlig i SK Forsyning, Malene Sadowski.

- Men det var en mindre ledning, og lækagen blev fundet med det samme. Så hullet er blevet lappet til, og allerede klokken ti var der vand igen, uddyber hun og peger på, at 39 husstande var »heldigt sluppet«, selvom det endte med at ramme mange, da én af de husstande var Marievangsskolen.

Her havde man fra start fået melding om, at der tidligst ville være vand i hanerne igen klokken 12, fortæller skolen til Sjællandske.

Forældre hjalp hinanden Derfor havde man forsøgt at låne Vesthallens eller Fritidsklubben Marievangs toiletter. Men også her var det manglende vand et problem, oplyser viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg.

- Og fire timer uden vand på toiletterne, det er et stort problem. Særligt når man har at gøre med så mange elever, forklarer han og uddyber, at det dog »heller ikke var nemt at sende så mange elever hjem med så kort varsel«.

Skolen havde af den grund sørget for pasningsmuligheder for indskolingen i SFO, mens mellemtrinet blev samlet i klasserne. Men omkring klokken ti, hvor vandet kom igen, var de fleste elever allerede hentet.

Beskeden fik skolen kommunikeret ud til forældre via Facebook og den nye platform AULA, som afløser det nuværende Skoleintra.

- Og så havde vi også stadig mulighed for at sende SMS gennem Skoleintra, som vi benyttede os af. Men mange forældre kunne heldigvis hente og var supergode til at snakke sammen for at hjælpe med at få hinandens børn hjem, roser viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg og slår fast:

- På mandag skulle der gerne være både koldt og varmt vand i hanerne igen.