Far tiltalt i grov voldssag: Stak treårig lussinger og truede med at skære datters fingre af

Han anklages i et enkelt tilfælde for at have tildelt en 13-årig dreng lussinger og knytnæveslag i brystkassen efter en diskussion om en skole-hjem-samtale, ligesom han er blevet så vred på et, på gerningstidspunktet, blot treårigt barn på hjemadressen, at han med en lussing pådrog vedkommende en underhudsblødning på den ene kind.

Han anklages samtidig for at have taget kvælertag på børnenes mor efter et skænderi, så hun mistede bevidstheden, have truet hende med en kniv med et snitsår i halsen til følge og sågar taget fat i en stumtjener og truet med at slå hende ihjel.