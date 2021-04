Far tiltalt for vold mod mindreårig datter: Slog og smurte spaghetti ud i ansigtet på hende

Far anklages for vold mod sin mindreårige datter. Sagen finder sted ved Retten i Næstved tirsdag.

Slagelse - 12. april 2021

En far fra Skælskør, men af udenlandsk herkomst, risikerer at ryge ud af landet samt en fængselsstraf, hvis han kendes skyldig i de anklager, der tirsdag sender ham for Retten i Næstved.

Manden, der er 35 år, risikerer ydermere at få meddelt indrejseforbud i en årrække, hvis retten følger påstanden fra anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ifølge anklageskriftet har han udsat sin datter for vold ad flere omgange forud for den 31. august sidste år. Hun er angiveligt blevet slået og revet i håret, hvilket skal være sket i et legeland.

Faren tiltales desuden for at have taget hårdt fat i pigen, slået hende med et bælte, ligesom han ifølge anklageskriftet har tværet spaghetti ud i ansigtet på pigen, der ifølge politiet har været værgeløs.

Tilmed anklages den 35-årige mand ved retten for at have taget kvælertag på pigens mor, mens datteren forsøgte at få ham til at slippe grebet.

Hun blev imidlertid skubbet i brystet, så hun faldt, fremgår det af anklageskriftet.