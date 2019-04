Far tiltalt for overgreb og vold: Nu starter retssagen

En 42-årig mand fra Korsør/Skælskør-området er tiltalt for i årevis at have udsat sin familie for en række uhyrligheder som vold, voldtægt og mishandling. Der er afsat seks dage til sagen, som starter i formiddag.

Slagelse - 23. april 2019 kl. 08:20 Af Helge Wedel og Kim Brandt

En nu 42-årig far fra Korsør er tiltalt for - siden 2009 og frem til juni 2018 - at have udsat sine fire mindreårige børn for vold, mishandling, voldtægter og andre seksuelle overgreb.

I dag starter sagen ved Retten i Næstved, hvor i alt seks retsdage er sat afsat.

De fire børn er to drenge og to yngre søstre. Den yngste datter er faren anklaget for at have haft samleje med to-tre gange i perioden fra juni 2014 til oktober 2017. Ved den ene af voldtægterne, der foregik i familiens soveværelse, havde han beordret sine to sønner til at fastholde pigen, mens han voldtog hende.

Også familiens to hunde skal han have mishandlet med spark og ved at kaste dem ned ad trappen fra husets første sal, lyder det i anklageskriftet, ligesom heller ikke børnenes mor gik angiveligt fri. Volden mod hende kulminerede den 30. juni sidste år på en adresse i Boeslunde, hvor den 42-årige skulle have holdt hende op mod en væg, mens han - henvendt til de fire børn - sagde: »Se her, børn, det er jeres mors sidste tid«.

Herefter fik hun nok og gik endelig til politiet efter tilsyneladende i flere år at have set til.

Den 42-årige har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen i august 2018, og han nægter sig skyldig i anklagerne.

Strafferammen for voldtægt af børn under 12 år er op til 12 års fængsel.

