Elevs far smittet med coronavirus. Pigen er sendt i frivillig karantæne, mens skolens øvrige elever ikke betragtes som værende i smittefare. Der er derfor normal skolegang torsdag, lyder det fra skoleleder.

Far smittet: Elev går i karantæne frivilligt

Sundhedsmyndighederne har valgt ikke at teste skolepige i 7. klasse. Hun går på Marievangsskolen i Slagelse, og hendes far har netop fået konstateret coronavirus.

Selv om hun på et tidspunkt efter farens hjemkomst fra Norditalien, og inden han blev testet positiv, har opholdt sig sammen med ham, vurderes det, at hun ikke skulle testes onsdag, da hun endnu ikke udviser symptomer.

Pigen, som efterfølgende også har været i skole, er dog nu sendt hjem frivilligt og vender ikke tilbage før om to uger, bekræfter skoleleder Henrik Østergaard.

- Hun har valgt at gå i frivillig karantæne de næste 14 dage, siger skolelederen, som efter myndighedernes tilbagemelding onsdag eftermiddag samtidig kan ånde lettet op.

Det får nemlig ingen umiddelbare konsekvenser for de øvrige, hundredvis af elever på Marievangsskolen.

- Myndighederne vurderer på nuværende tidspunkt, at vi ikke er i smittefare, så der sker ikke noget drastisk ud fra den melding, lyder det fra skolelederen, der derfor hilser alle elever velkommen igen torsdag dog med den ændring, at der ikke i udgangspunktet arrangeres noget uden for skolens matrikel. Udflugter og lignende skal begrænses.