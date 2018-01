40-årig far dømt for vold mod børn. 60 dages betinget fængsel plus 80 timers samfundstjeneste. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Far skyldig i vold mod børn: Slipper for fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far skyldig i vold mod børn: Slipper for fængsel

Slagelse - 17. januar 2018 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 40-årig far fra Slagelse slipper for at skulle ruske tremmer, men ikke for 80 timers samfundstjeneste og en betinget dom, som han mandag blev idømt ved Retten i Næstved.

Manden fik 60 dages betinget fængsel for vold mod tre af sine børn, en i dag fireårig datter og to sønner på henholdsvis 11 og 13 år. Han udbad sig betænkningstid i forhold til en anke af dommen.

De to ældste børn har ifølge anklageskriftet været udsat for vold ad flere omgange i løbet af de seneste fire år.

Faren blev dømt for at have givet de to drenge endefulde og slag bagi - for den enes vedkommende ikke under 20 gange. Volden er sket på forskellige adresser og takseres som vold efter straffelovens §244, som kan give op til tre års fængsel.

Pigen, som i dag er blot fireårig, har oplevet en bidende far, som har sat sit tandsæt i pigens arm. Volden er dog kun sket én gang - en dag i oktober 2017, hvilket faren også blev dømt for.

Det første af fire forhold, den 40-årige sad anklaget for, handlede om trusler efter straffelovens §266. Ikke mindst mod ekskæresten, men ifølge anklageskriftet også andre.

Eksempelvis skulle manden have råbt, at han ville slå blandt andre ekskæresten ihjel ved at skære hende i stykker med en bajonetsav, hvorefter hun skulle lægges i poser og smides i en grisestald.

Det forhold blev manden imidlertid frifundet for, og da han ikke er tidligere straffet, endte fængselsstraffen som betinget.