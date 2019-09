Forældrepar dømt og frifundet. Volden er sket i mindre omfang end beskrevet, mener retten, der samtidig frifinder moren for vold, men ikke medvirken. Sjællandske har via aktindsigt grundet fuldmagt fra familien skrevet om de tvangsfjernede børn tilbage i februar. Foto: Helge Wedel

Far og mor dømt for vold og medvirken: Slipper for fængsel og udvisning

Slagelse - 19. september 2019

Fire børn blev i februar tvangsfjernet efter mistanke om vold i en familie med adresse på Motalavej i Korsør. Og der var noget om snakken, trods det vakte gevaldigt postyr, da kommunen troppede op.

Det mener i hvert fald Retten i Næstved, som torsdag formiddag afsagde dom i sagen, der mere eller mindre er afstedkommet af en underretning fra Storebæltskolen, hvor de to mindste i en søskendeflok på fem gik i skole.

Ved retten blev begge forældre, en 50-årig mor og 47-årig far med palæstinensisk baggrund, både dømt og frifundet. Således fandt domsmandsretten det kun bevist, at de to mindste i børneflokken har lidt overlast, i forbindelse med at faren tilsyneladende har slået med eksempelvis sit bælte.

Faren, der ligesom sin hustru havde brug for tolk ved begge retsmøder onsdag og torsdag trods sine 33 år med adresse på Motalavej, blev derfor dømt for vold mod de to mindste sønner på seks og ti år, men ikke for påstået vold mod en 13-årig storebror og søster på 14 år, som sigtelsen ellers også lød på.

Dommen lyder på 40 dages betinget fængsel, ligesom manden, der egentlig er pensionist, skal udføre 60 timers samfundstjeneste.

Det skal siges, at faren, der kom til Danmark fra Libanon, da han var 11 år gammel, blev dømt for vold i mindre omfang, end det fremgår af anklageskriftet. Her var angivet en periode fra 2015 til 2019.

Moren, der har boet i landet i 19 år, slap for en dom for vold, men ikke for sin medvirken og viden om, at børnene tilsyneladende blev slået.

Det blev hun idømt 20 dages betinget fængsel for og skal i den forbindelse udføre 20 timers arbejde i samfundets tjeneste.

Der blev i hendes tilfælde nedlagt påstand om udvisning, idet hun ikke har dansk statsborgerskab, men til gengæld permanent opholdstilladelse.

En udvisning blev det dog ikke til ved retten, eftersom hun har været og boet i Danmark i over ni år.

- Så det vil kræve en ubetinget frihedsstraf, hvis hun skal udvises, siger specialanklager Susanne Bluhm, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.