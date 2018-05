En 38-årig mand er blevet idømt fængsel for vold mod en søn samt for trusler mod en socialrådgiver. Foto: Jens Wollesen

Far i fængsel for vold mod seksårig søn

Slagelse - 05. maj 2018 kl. 06:30

Daglige spark bagi og slag med flad hånd i ansigt og hovedbund kostede forleden en 38-årig mand fra Slagelse-området tre måneders ubetinget fængsel.

Dommen blev afsagt ved Retten i Næstved torsdag, hvor manden sad tiltalt for vold igennem en længere periode - fra sommeren sidste år til februar i år - og trusler mod en socialrådgiver.

Manden, der blev dømt for at have slået og sparket sin søn og udnyttet den i dag seksårige drengs værgeløse tilstand, som det fremgår af anklageskriftet, udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.

Sønnen blev tvangsfjernet tidligere på året efter i en periode at have været udsat for daglig vold. Nu er han hos moren, som imidlertid ikke er sammen med den dømte far længere.

Det er i den forbindelse ikke bare sønnen, der har fået ar og mærker af den 38-åriges tilsyneladende iltre temperament.

En socialrådgiver mærkede også mandens vrede, da vedkommende - efter at have meddelt en fjernelse af barnet - i februar modtog trusler på livet i telefonen.

- Jeg er fucking ligeglad, fuck dig, du kan skride ad helvede til, jeg skal nok finde jer, skal manden have udtalt den 20. februar ifølge anklageskriftet.

Den dømte skal samtidig have sagt, at hvis han ikke fik sønnen hjem igen, så ville det blive »rigtig skidt for mange mennesker«.