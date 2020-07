En 48-årig far slipper for at skulle ruske tremmer. Flere forhold, han sad tiltalt for, faldt til jorden, om end det stod klart, at han har været aldeles hårdfør over for flere af sine børn.

Far dømt for vold mod børneflok og trusler mod deres mor

Slagelse - 08. juli 2020 kl. 12:00

En 48-årig mand, der i dag er bosiddende i hovedstadsområdet, undgår fængsel, men slipper ikke for en plettet straffeattest.

Manden, der for nylig blev idømt fire måneders betinget fængsel, har været så grov over for flere af sine børn og deres mor, som han ifølge politiet har truet på livet, at han havnede på anklagebænken ved Retten i Roskilde.

Volden har fundet sted på adresser i såvel Slagelse som St. Heddinge og indbefatter ifølge anklageskriftet både kvælertag, lussinger, knytnæveslag og skub, ligesom den har bevirket underhudsblødninger, ar og andre mærker.

Manden blev dømt for vold, men ikke for alle ni forhold, der var oplistet i anklageskriftet.

Han sad blandt andet tiltalt for at have slået en 13-årig i brystkassen efter en diskussion om en skole-hjem-samtale, ligesom han dømmes for at have tildelt et blot treårigt barn en syngende lussing, fordi barnet ikke svarede, da den dømte far stillede et spørgsmål.

Hvordan man vasker hænder, har angiveligt også givet anledning til vredesudbrud, ligesom han for nogle år siden skal have placeret en i dag niårig piges hånd på et bord, fikseret den og truet med at skære hendes fingre af, hvis hun suttede på sin finger igen. Vel at mærke mens han angiveligt lod en knivs blad hvile på hendes hånd.