30-årig far dømt for vold ved Retten i Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: Far dømt for at tæve sine børn igennem fire år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far dømt for at tæve sine børn igennem fire år

Slagelse - 17. marts 2021 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

30-årig far skal to måneder bag tremmer for vold mod sine børn.

Manden blev for nylig dømt for vold efter straffelovens paragraf 244. Snarere for igennem fire år at have pryglet sine værgeløse børn, som det fremgår af det anklageskrift, der placerede ham på anklagebænken.

Børnene er fra henholdsvis 2013 og 2014, og eftersom volden skal være startet omkring årsskiftet mellem 2016 og 2017, har begge børn været ganske små.

Manden nægter at have begået volden og har da også anket dommen til Østre Landsret.

Manden dømmes for blandt andet at have tildelt børnene slag i nakken og på hænderne med flad hånd. Det er sket på flere adresser, herunder i et sommerhus i Kongsmark Strand, ligesom han efter et besøg i en synshal på et tidspunkt skal have slået det ene barn. lys