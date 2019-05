Far: Min kone har banket mig siden børnene var små

En far anklaget for mishandling og vold mod sine fire mindreårige børn med sexmisbrug af de to døtre fortalte i Retten torsdag, at han havde fået bank af sin kone siden børnene var helt små. Blandt andet fik han bank, hvis han ikke hørte, når de græd om natten. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 23. maj 2019

Enten lyver far eller mor eller begge i den grove mishandlingssag fra Korsør. Retten skal afgøre hvem.

Torsdag blev både den anklagede far og mor afhørt igen.

Begge nægtede at have slået på hinanden eller deres børn. Faren gentog flere gange, hvordan hans kone havde slået ham siden børnene var små.

Genboer fortalte om den ene dreng, de havde fundet gående grædende på villavejen i Korsørs nordlige bydel en vinterdag uden sko og overtøj. Han sagde ikke meget, men den forknytte dreng fortalte, at han var slået af sin mor med tilføjelsen om, at hun også slår far.

Anklageren valgte igen at afspille en lydoptagelse, som den ene søn optog 26. november 2018 i hemmelighed, da hans mor gik fuldstændig amok. Optagelserne er ganske forfærdelige. Et grædende barn, der mindst to gange tydeligt bliver slået af den skrigende nærmest maniske mor, der ikke vil have noget med børnene at gøre.

»Luk røven og lad mig være«. »Jeg vil ikke have kontakt med nogen af jer« »Jeg glæder mig til, du får et nederlag«, er blandt sætningerne fra den råbende mor, mens den ene søn grædende gentager igen og igen, at han bare prøver at hjælpe.

Under afspilningen sidder moren med bøjet hoved i vidneskranken - men overraskende nok noget nær upåvirket af de voldsomme optagelser af hende selv, der påvirker resten i retssalen særdelses meget grundet grovheden og morens helt tydelige både fysiske og psyskiske overgreb på den grædende dreng.

- Jeg kan tydeligt høre to slag, men du siger, at du ikke har slået nogen af din børn, siger anklageren.

- Jeg har ikke slået mine børn. Det må være fordi, han har mobiltelefonen i baglommen, at de lyde opstår, siger moren.

Kort tid før har hun forklaret, at der er kommet mere ro og struktur hos hende og børnene, efter deres far er anholdt og fængslet 30. august 2018. Lydoptagelsen er fra den 26. november 2018.

Dommeren lukkede dørene, da oplysninger om mentalundersøgelse af den anklagede far skulle frem. Resulater der ifølge anklageren giver et muligt motiv til det sexmisbrug og voldtægt, som han er anklaget for at have begået mod sine to mindreårige døtre.

Både Sjællandske og TV2 Øst protesterede over dommerens dørlukning, som efterfølgende er kæret til Landsretten.

Faren nægter under afhøringen meget bestemt nogensinde at begået noget seksuelt mod sine døtre, som han i lighed med to sønner har slået med flad hånd på armene og i »rumpen«, når han fik besked på det af konen.

Hvis ikke han slog, tog konen ifølge faren over - og hun slog langt mere hårdt og voldsomt.

Der ventes dom i sagen den 18. juni.