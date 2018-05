Netop nu er der gode chancer for at få de lange blanke næbbede hornfisk med grønne ben på krogen. Privatfoto

Fangst på Lystfiskeriets Dag

Korsør: Hornfiskene giver gode chancer for fangst, hvis man møder op til Lystfiskeriets Dag pinsedag søndag den 20. maj mellem klokken 10 og 14, hvor Korsør Lystfiskerforening byder velkommen ved klubhuset på Halsskov Odde - benævnt af mange revet og med adressen Storebæltsvej 122 for foden af Storebæltsbroen.

Der er tale om et landsdækkende initiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor alle under kyndig vejledning kan prøve kræfter med lystfiskeriets mange facetter.

- Vi fisker på kysten, hvor vi vil forsøge at fange én af de forhåbentlig talrige hornfisk. Man kan medbringe din egen fiskestang, blink og madding, da foreningen kun råder over et meget begrænset antal stænger. Fisketuren er tilrettet mod juniorer op til 18 år, men ledsagende voksne er ligeledes meget velkomne, siger klubbens junioleder Rico Lie. Han håber på stor opbakning til arrangementet, således at foreningen kan få lejlighed til at vise interesserede, hvor fantastisk en hobby lystfiskeri er.