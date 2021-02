51-årig mand skal for retten til marts, oplyser politiet. Foto: Presse-fotos.dk

Fandt narko og 257.310 kroner hos pusher

Med et generalieblad krydret med stribevis af domme synes det samtidig usikkert, at den fængslede vil få rabat, når han den 22. marts sætter sig på anklagebænken ved Retten i Næstved.

Her får han muligheden for at forklare sig i den aktuelle sag, hvor politiet i november fandt 179 gram kokain, 15,25 gram heroin og 98 metadontabletter på hans matrikel.