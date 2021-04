Fandt bombe i hæk

Mandag klokken 16.07 fik politiet en anmeldelse om, at der muligvis lå noget uaffyret fyrværkeri i en hæk på Marie Kirkegårdsvej i Skælskør.

En politipatrulje kunne konstatere, at der var tale om en krysantemumbombe og kontaktede derfor forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD).

Forsvaret samlede fyrværkeriet op og fik det sprængt på en mark i sikker afstand.

Hvis du opdager eller finder enten fyrværkeri (som f.eks. krysantemumbomber) eller ammunition, opfordrer politiet til, at du så vidt muligt tager et billede eller flere og kontakter politiet på tlf. 1-1-4. Sørg for, at der ikke i mellemtiden er forbipasserende, der piller ved det fundne – det fyrværkeri, der blev fundet i Skælskør, blev sprængt væk med en sikkerhedsafstand på 500 meter.