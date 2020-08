Ferielejren, der var sponsoreret af Danske Folkehjælp, bragte familier fra Ringparken tættere sammen - på tværs af både alder og etnicitet. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Familier fra udsat boligområde fik en uges gratis ferie alt betalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familier fra udsat boligområde fik en uges gratis ferie alt betalt

I alt 16 familier fra Ringparken er vendt hjem efter en uges ferie til Vejen Idrætscenter i Jylland med alt betalt. Opholdet, der var sponsoreret af Dansk Folkehjælp, har styrket fællesskabet i boligområdet, lyder det.

Slagelse - 06. august 2020 kl. 14:36 Af Fleur Sativa og Dorte Abrams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bunken med ansøgninger var særligt stor i år, da Dansk Folkehjælp gjorde det muligt for familier fra landets udsatte boligområder at komme gratis på ferielejr. Heriblandt i Ringparken i Slagelse.

Hverdagen under coronakrisen har nemlig været hård for mange familier. Og for de familier, som ikke selv har mulighed eller råd til at få en ferie væk hjemmefra, er behovet ekstra stort.

Men fra Ringparken er 16 familier netop hjemvendt fra den gratis ferielejr, der fandt sted i Vejen Idrætscenter i Jylland. Og med sig hjem har de andet end kun gode ferieoplevelser.

For også fællesskabet i boligområdet, der er på regeringens ghettoliste, er blevet styrket, lyder det. Og det vækker glæde:

- Det er genialt at have de tætte relationer og at møde nye mennesker og lære hinanden at kende på kryds og tværs, fortæller Karina Christensen, der deltog i ferielejren med tre af sine fem børn: Sejr på 11, Freya på fem og Magne på tre år.

Nummerudveksling og legeaftaler Hjemvendt fra ferielejren har de to yngste søskende, Freya og Magne, travlt med at vise deres sommerferiebøger frem. De er nemlig fyldt med billeder fra turen.

Og ifølge Karina Christensen har familien da også både udvekslet telefonnumre og aftalt legeaftaler med de andre beboere, som var med på ferien i det jyske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Freya på fem og Magne på tre år er søskende og var med på den gratis uges ferie sammen med deres storebror Sejr på 11 og deres forældre. Ferien gav oplevelser nok til at fylde et fotoalbum med minder. Privatfoto.



- Det har givet ungerne et »boost« at have noget at fortælle om, når de kommer tilbage til børnehaven, forklarer moren til fem.

Turen, som var sponsoreret af Dansk Folkehjælp og arrangeret i samarbejde med beboerhuset Nordhuset og Den Boligsociale Helhedsplan, gav cirka 70 børn og voksne fra Ringparken en uges ferie med alt betalt.

Under turen var frivillige med som ansvarlige, mens forældre selv skulle tage ansvar for og passe deres børn. I løbet af ferien stillede Vejen Idrætscenter dog både instruktører, mad og faciliteter til rådighed.

Svært under coronakrisen Melanie Nielsen var med som frivillig lejrleder. Og hun var aldrig i tvivl om, at hun gerne ville være med til at give familierne fra Ringparken den oplevelse, som ferien til Vejen Idrætscenter endte med at blive.

"(...) mange ville ikke have mulighed for at komme på ferie, hvis ikke det var for Dansk Folkehjælps tilbud."

- Melanie Nielsen, frivillig lejrleder - Melanie Nielsen, frivillig lejrleder - Jeg tror, at børnefamilier i boligområdet har haft det svært under coronakrisen, og mange ville ikke have mulighed for at komme på ferie, hvis ikke det var for Dansk Folkehjælps tilbud, forklarer Melanie Nielsen.

Også hun oplevede, hvordan familierne fra boligområdet dannede nye relationer i løbet af ugen.

- Jeg tror, at det gik så godt, fordi familierne fra Ringparken er så åbne og ærlige. De er ikke dømmende over for hinanden, selv om de kommer med forskellig kultur og baggrund, forklarer lejrlederen, der på den måde oplevede, at relationer opstod mellem både børn og mellem de voksne. Artiklen fortsætter efter billedet...

Dansk Folkehjælp mener, at alle familier fortjener en ferieoplevelse. Og i år var der særligt mange ansøgere på grund af coronakrisen, oplyser organisationen. Privatfoto.



- Det har været rigtig fedt at se, hvordan børnene legede med hinanden på kryds og tværs, slår Melanie Nielsen derfor fast.

»Surprise-party« som afslutning Ifølge Dansk Folkehjælp har særligt mange danske familier i år på denne måde haft behov for feriehjælp. Det skyldes coronakrisen, fortæller generalsekretær, Klaus Nørlem.

- For mange familier er behovet for ferie og et afbræk fra hverdagen særligt stort i år. I alle tilfælde har familierne brug for kvalitetstid med deres børn, har han tidligere forklaret.

"(...) det var skønt at se det fællesskab og den glæde efter en uge sammen."

- Melanie Nielsen, frivillig lejrleder - Melanie Nielsen, frivillig lejrleder Gennem ofte fysiske aktiviteter var der derfor hele ugen på Vejens Idrætscenter rig mulighed for at være sammen med både sin egen og andre familier fra Ringparken i Slagelse.

Og det styrkede fællesskab blev da også understreget af et såkaldt »surprise-party« en af feriens sidste dag.

Her fyldte én af beboerne 18 år. Og det blev fejret af samtlige deltagere.

- Der blev købt kagemand, og alle hjalp til med at pynte op. Og så stod alle 65 deltagere klar til at sige »SURPRISE«, da Hamudi (fødselaren, red.) kom tilbage efter noget oprydning i springsalen. Han blev så glad og rørt, og det var skønt at se det fællesskab og den glæde efter en uge sammen, fortæller lejrleder Melanie Nielsen.