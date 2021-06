Se billedserie Ukrudtsplanter højere end den omkransende hæk har taget over på planteskole-dynastiet Mathiesens familiegravsted på Korsør Kirkegård. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Familiegravsted på kirkegård for planteskoleejere fyldt med ukrudt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Familiegravsted på kirkegård for planteskoleejere fyldt med ukrudt

Familiegravstedet for planteskoledynastiet Mathiesen fyldt med ukrudt og tidsler. Det gør forbipasserende triste. Formand for kirkegårdsbestyrelsen overvejer en påtale, som ellers ikke gives særlig ofte.

Slagelse - 23. juni 2021 kl. 06:06 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

»Jeg bliver lidt trist, når jeg på kirkegården går forbi Mathiesens familie-gravsted. Mathiesen havde marker og planteskole, og har fået opkaldt en vej i Korsør efter sig. (Mathiesensvej, red.)«

Med teksten fra en borger fulgte et billede af familiegravstedet placeret næsten midt på Korsør Kirkegård ikke langt fra kapellet.

Sjællandske kunne ved selvsyn se, at ukrudt og tidsler fylder meget blandt de mange gravsten med generationer af Mathiesen-familien, der fra 1854 og frem til 1965 drev Mathiesens Planteskole. En markant og stor arbejdsplads i Korsør med en udstrækning fra den nuværende kirkegård og næsten ud til Korsør Lystskov. Mange hundrede arbejdede der i generationer.

Borgeren noterer også, at gravstedets stand er en skændsel og ikke familien værdig.

Påtale overvejes Formand for kirkegårdsbestyrelsen Jørgen Fink oplyser, at der er to muligheder for pasning af gravsteder på kirkegården. Enten gør man det selv, eller betaler kirkegården for at gøre det.

- Nu du gør opmærksom på gravstedet, vil vi se på, om der skal sendes en påtale om vedligeholdelse, siger Jørgen Fink.

Ikke så tit Han fortæller, at det ikke er særlig ofte, at der gives påtaler, da de fleste gravsteder bliver holdt til punkt og prikke, når efterladte selv står for det.

- Men det sker, at når en kone til sin afdøde mand selv dør, så kan ansvaret om vedligeholdelse overgår til børn eller børnebørn, der måske bor langt væk, og derfor ikke kommer forbi kirkegården så tit, siger Jørgen Fink.

Kirkegården plejer en gang om året at gå gravsteder med privat vedligeholdelse igennem med henblik på at give påtaler, hvis det er nødvendigt, men det har der af forskellige årsager endnu ikke været tid til i år.

Betalt vedligeholdelse Ifølge kirkegårdens hjemmeside koster årlig vedligeholdelse af gravsted med fem kistepladser 1641,01 kroner. Ud over de fem kister koster det 179,02 kroner per kiste at få kirkegården til at bekæmpe ukrudt og vedligeholde gravstedet.

Ifølge Sjællandske oplysninger skyldes det tilgroede familiegravsted for planteskoledynastiet Mathiesen, at ansvaret påhviler et barnebarn med adresse langt væk og et godt stykke oppe i årene.