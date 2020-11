Mandag blev fire unge dømt for deres aktive deltagelse i den voldsomme familiefejde på Motalavej, hvor slagsmål bølgede frem og tilbage i flere måneder. 15. juni blev en i dag 18-årig stukket i brystet med en kniv, hvilket udløste ni måneders fængsel til den i dag 17-årige gerningsmand. Knivofferet blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for slag med jernrør. Privatfoto

Familiefejde: Gerningsmand og offer dømt i sag om livsfarligt stik

Familiefejden på Motalavej gav mandag domme til fire involverede unge mænd. To af de dømte er flyttet væk fra Motalavej, hvor de øvrige to heller ikke bor. En af de dømte og hele hans familie har corona.

