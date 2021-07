Se billedserie En familiefar med to døtre mistede alt, da der udbrød brand i en etageejendom på Kalundborgvej i Slagelse. Nu strømmer donationerne ind. Foto: Solveig Hansen

Familiefar så flammerne æde alt, hvad han og børnene ejer: Nu strømmer donationer ind

Fra flere kanter er der stor velvilje til at hjælpe familiefar, der mistede alt, efter der opstod ildebrand i en etageejendom på Kalundborgvej i Slagelse. »Ingen kan forstå, hvordan det må være at have mistet alt«, siger én af dem, der rækker ud.

Slagelse - 22. juli 2021 kl. 06:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er cirka to og en halv uge siden, at en voldsom brand brød ud i en etageejendom på Kalundborgvej i Slagelse, da en ældre mand træder ind ad døren til Sjællandskes redaktion på Korsgade i samme by.

Da han sætter sig på en stol og hviler sine ben, fortæller han, at han har taget turen fra Korsør. Herefter fisker han en pung op ad lommen og finder kontanter frem.

Manden, der er 82 år, men som ikke ønsker sit navn i avisen, er nemlig én ud af flere, der har ønsket at hjælpe en 44-årig familiefar, efter Sjællandske kunne fortælle historien om, at han mistede alt, han ejer, i ildebranden på Kalundborgvej.

Branden startede i netop familiefarens lejlighed, hvor han havde sine to døtre sovende. Også deres ting blev offer for flammerne.

- Jeg har selv prøvet at stå uden andet end tøj på kroppen. Så jeg vil bare gerne hjælpe. Jeg skal ikke have nogen omtale i avisen, fortæller den ældre mand og uddyber, at han som barn flygtede fra krig med sin familie, før han kom til Danmark. Kort efter forlader han igen redaktionen og efterlader sit bidrag til familiefaren. Og ikke mindst til hans døtre.

Havde ingen forsikring Foruden pengedonationer har familien også modtaget gavekort, tøj og møbler. Så da Sjællandske møder faren for at overbringe den ældre mands bidrag, er han næsten rørt til tåre.

Efterhånden har familien nemlig fået doneret så mange ting, at de »næsten ville kunne møblere fire lejligheder«, fortæller han ydmygt.

"Jeg kan godt se, at det er dumt. Og det er jo altid nemt at være bagklog."

- familiefar fra Slagelse - familiefar fra Slagelse - Vi har været nødt til at takke nej til flere ting, fordi vi er blevet overvældet med donationer. Man forstår det næsten ikke. Jeg har ikke ord for, hvad det betyder, forklarer familiefaren, hvis søster startede med at spørge om hjælp til familien i et opslag på Facebook.

At miste alt, hvad man ejer, er nemlig én ting. Men faren havde heller ikke på tidspunktet, da branden brød ud, en forsikring, der kunne dække skaderne.

- Jeg kan godt se, at det er dumt. Og det er jo altid nemt at være bagklog, siger han.

Lige siden Sjællandske fortalte farens historie første gang, har han ikke ønsket sit navn i avisen af hensyn til sin og sine døtres situation, der siden branden har været alt andet end bekvemt. Sjællandske er dog bekendt med mandens fulde identitet og historie.

Brandmand reddede børnenes bamser Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters Politi tyder de brandtekniske undersøgelser på, at branden startede i familiefarens køkken natten til søndag den 4. juli. Årsagen var efter alt at dømme et glemt »viskestykke eller lignende« på et tændt komfur.

Herefter bredte ilden i stoffet sig igennem udluftningen fra emhætten og skabte den voldsomme brand, der spredte sig til resten af etageejendommen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Slukningsarbejdet på Kalundborgvej i Slagelse tog flere dage. I dag er etageejendommen totalskadet. Foto: Mikkel Bering/Byrd

- Jeg har været forbi lejligheden én gang siden. Hele køkkenet er væk, og det meste af stuen er væk. Resten er ødelagt af røg-, sod- og vandskader, fortæller faren, der håber på at finde sine døtres dåbsgaver - blandt andet deres dagmarkors - i ruinerne.

- Sådan noget vil jo aldrig kunne erstattes, vurderer han og ryster på hovedet.

Ifølge faren til de to piger, der blev reddet ud af den brændende lejlighed midt om natten, hjalp en brandmand dog tidligt med at sikre et par af pigernes ting.

Under slukningsarbejdet fandt han nemlig to bamser på deres værelser, som han reddede ud til dem.

Også direktør vil donere Det er blot endnu et eksempel på den hjælpsomhed og næstekærlighed, familien har mødt siden branden, fortæller den 44-årige far.

"Vi er så taknemmelige"

- familiefar fra Slagelse familiefar fra Slagelse - Man går til hverdag og føler, at vi alle bare passer os selv. Så når man oplever den her slags sammenhold - fra komplet fremmede - så kan man ikke andet end at blive rørt. Vi er så taknemmelige, fastslår han.

Familiefaren har fra den 1. august fået en ny lejlighed med børneværelser til sine to piger, oplyser han til Sjællandske. Og så har han fået tegnet en forsikring.

En hundehvalp, en skægagame og to katte mistede livet, mens samtlige beboere slap uskadte fra branden.

Også en direktør fra et firma i Nordsjælland har kontaktet Sjællandske for at give en donation til faren og hans døtre. Ligesom den ældre mand har han dog heller ikke ønsket at udtale sig med navn i avisen.

- Ingen kan forestille sig, hvordan det er pludselig at stå uden noget. Så det rørte mig meget at læse familiens historie. Og derfor vil jeg gerne hjælpe med det, jeg kan. Det handler ikke om mig eller mit firma, siger han anonymt til avisen.