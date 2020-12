I parcelhuset hjemme i Slagelse har 31-årige Martin Søgaard stort set barrikaderet sig med sin familie, siden første nedlukning i foråret. Foto: Jens Wollesen

Familiefar og forfatter frygter corona: Derfor er han glad for landets nedlukning

Efter den 3. januar kan man efter planen igen træne i fitnesscenter og spise ude. Men i Slagelse er 31-årige Martin Søgaard glad for landets nedlukning. For selv om han er ung og ikke særligt udsat, mener han, at kampen mod corona er et fælles ansvar. Eksperter spår på samme måde, at det bliver nødvendigt, at vi alle står sammen »lidt« endnu.

Slagelse - 29. december 2020 kl. 11:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Måske savner du allerede at tage på café med vennerne. Eller også er du ked af ikke at kunne nå en tur til frisøren inden nytår. Men sådan har 31-årige Martin Søgaard Fra Slagelse det langt fra. Selv om han på grund af sin alder og sit helbred ikke er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med coronavirus, er han nemlig mere end almindeligt glad for, at landet lige nu er mere eller mindre lukket ned.

