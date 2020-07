Familie til »gangbro-bilisten«: - Han rører aldrig spiritus!

Bilen sad godt fast, efter en 50-årig mand onsdag formiddag prøvede at køre over en bro, som absolut ikke er beregnet til biler. En teori fra familien er, at bilisten har fået et ildebefindende. Foto: KIM BRANDT

Venner og familie kommer nu den 50-årige bilist, der onsdag formiddag kørte over en midlertidig gangbro ved Vårby Å, til undsætning. - Han rører aldrig spiritus, så han må have fået et blackout, lyder en mulig forklaring.

Slagelse - 24. juli 2020

- Der er altså ikke tale om en »vanvidsbilist« eller en spritbilist. Og vi er rigtig kede af de mange grimme kommentarer, vi kan læse rundt omkring på de sociale medier om sagen.

Sådan siger et nært familiemedlem til den 50-årige bilist, som har været meget omtalt i avisen og på sn.dk de sidste par dage, efter han onsdag kørte igennem en bro-afspærring nær Vemmelev mellem Slagelse og Korsør.

Familiemedlemmet ønsker ikke sit navn i avisen, men avisen er bekendt med hans identitet.

- Vi tror, han har fået et ildebefindende, for der er ingen anden logisk forklaring, siger han til avisen.

Han oplyser videre, at den 50-årige mand i øjeblikket er indlagt på psykiatrisk afdeling i Slagelse.

- Lægerne har lavet flere undersøgelser og scannet ham, og der er mig bekendt ikke fundet hverken spiritus eller narkotika i blodprøverne, siger han og tilføjer:

- Til gengæld har de fundet en plet på scanningen i hjernen, og det kan muligvis være en blodprop eller lignende, siger han.

Det var meningen, at manden skulle udskrives i dag, men det er nu blevet udsat indtil videre.

- Jeg tror, der skal en ny scanning til, og så må vi se, hvad den siger. Men det er vigtigt for os at sige, at han som udgangspunkt aldrig drikker og heller ikke bruger stoffer. Det kan godt være, at politiet sigter ham for både sprit- og narkokørsel, men det må deres blodprøver så be- eller afkræfte, siger han.

Sjællandske har fredag spurgt ind til sagen hos politiet, men herfra lyder meldingen, at man ikke får svar på blodprøverne før om ca. 14 dage. Og at politiet ikke ønsker at udtale sig yderligere om sagen.