En søndag formiddag ville det have været nærliggende for 38-årige Christian Poulsen at tage sine to døtre Astrid og Ida med på legepladsen som her. Men i stedet valgte de at tage ud for at samle skrald. Privatfoto.

Familie samlede skrald: - Det er blevet for nemt bare at brokke sig

Med de sociale medier er det blevet nemmere at brokke sig, mener Christian Poulsen. Efter at have set et opslag på Facebook om en tilsvinet sti, tog han derfor selv affære og samlede skraldet ind.

Slagelse - 03. februar 2020

- Man bliver nødt til at tage ansvar. Vi deler omgivelserne, og så må vi også være fælles om at holde dem pæne.

Sådan siger 38-årige Christian Poulsen, som en søndag formiddag valgte at tage sine to døtre Ida og Astrid på henholdsvis to og seks år ud for at samle skrald ind. Altså i stedet for som andre familier for eksempel at tage på legepladsen.

For på en sti mellem Netto og Fitness1 på Ndr. Ringgade i Slagelse ligger der for tiden alt for meget skrald og flyder. Noget, som familien så på et opslag på Facebook og derefter på eget initiativ valgte at gøre noget ved.

Og udstyret med skraldesække, handsker og en metaldetektor blev skraldeindsamlingen da også hurtigt som en leg.

- Vi fik jo en tur ud af det og konkurrerede i, hvem der kunne finde mest. Og med metaldektektoren legede vi, at vi ledte efter »skatte« - som jo så var affald, forklarer Christian Poulsen.

Nemmere at brokke sig Personligt mener han, at det med brugen af de sociale medier er blevet for nemt at skrive om problemerne i stedet for at gøre noget ved dem. Og at opslaget på Facebook om den tilsvinede sti på Ndr. Ringgade er et eksempel på dette. Artiklen fortsætter efter billedet...

Skraldet blev samlet ind fra en sti mellem

Netto og Fitness1 på Ndr. Ringgade i Slagelse

og indbragte blandt andet fundet af en gammel,

efterladt hynde. Privatfoto.



»I stedet for at tage billeder, kunne du jo samle det op«, lød det for eksempel i én af kommentarerne til opslaget. En udtalelse, som Christian Poulsen er enig i:

- Den tid, som man bruger på at skrive det her lange opslag med tilknyttede billeder til, den kunne man jo i stedet have brugt til at tage en sæk, gå ud og samle det her affald op, konstaterer han og peger på, at det tog ham og hans to døtre cirka en time i løbet af en formiddag at gøre netop dette.

Her fandt de således alt fra glasflasker og cigaretskod til en efterladt hynde og en ødelagt bradepande.

- Man kan jo undre sig over, hvordan de her ting overhovedet havner i naturen, bemærker Christian Poulsen.

Hvis alle hjalp til For ham og hans to døtre blev skraldeindsamlingen på den måde også en anledning til at snakke klima og miljø. Og hvorfor det er vigtigt at passe på naturen.

For eksempel gik det under turen op for den ældste datter på seks år, at det ikke kun var vigtigt at indsamle pantflasker - men at også andre flasker uden pant skulle samles ind.

- Der opstod på den måde et opdragende element, som gav rigtig god mening. For børn tænker faktisk mere over de her ting, end vi voksne går og tro, fortæller Christian Poulsen, hvis ældste datter, Astrid, for eksempel en dag kom »forarget« hjem fra skole.

Under en udflugt havde hun nemlig set, at der lå en masse cigaretskod. Og det kunne hun ikke helt forstå, hvorfor der gjorde.

- Og det er jo også svært at forstå. Men hvis alle bare hjalp til og samlede op, når de gik forbi og fandt noget affald, så ville vi måske kunne indhente det mindretal, der smider alt det her, så der generelt lå færre ting og forurenede vores omgivelser, slår Christian Poulsen fast.