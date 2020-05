Efter at have fundet en flaskepost leder 37-årige Karina Saust og hendes søn, ni-årige Nicolai, efter en dreng, der går under navnet Theo. Efterlysningen bringer de i et opslag på Facebook, der er delt mere end 880 gange. Men han er endnu ikke fundet. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Familie finder flaskepost: Nu efterlyses børnehavebarnet Theo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie finder flaskepost: Nu efterlyses børnehavebarnet Theo

Under en tur til Enø i tirsdags fandt 37-årige Karina Saust fra Skælskør og hendes ni-årige søn en flaskepost. Nu efterlyser de afsenderen, der går under navnet Theo og eftersigende går i børnehave.

Slagelse - 02. maj 2020 kl. 09:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I må komme med det samme. Jeg er i Amalies sommerhus.«

Sådan indledes et gådefuldt brev, som 37-årige Karina Saust fra Skælskør tirsdag fandt sammen med sin ni-årige søn, Nicolai, da de var på tur sammen til øen Enø for at spise is.

Brevet fandt de liggende i vandkanten, hvor det var rullet sammen nede i en gammel vinflaske, som var forseglet med en prop. Og pludselig stod det klart for dem, at de havde fundet en vaskeægte flaskepost.

- Der var ikke skrevet nogen dato på brevet, men det var skrevet af en Theo. Og der stod, at man skulle skynde sig, fordi han skulle i børnehave på mandag, forklarer Karina Saust, som nu efterlyser flaskepostens ukendte afsender.

Hvem er Theo? Efterlysningen bringer hun i et opslag på Facebook, der i skrivende stund er blevet delt mere end 883 gange.

»Tak for en hyggelig oplevelse på vores skønne tur i dag. Pas på dig selv«, skriver Karina Saust blandt andet i opslaget henvendt til Theo.

Men selv om brevet kunne lyde som et råb om hjælp og i øvrigt advarer om både »grusomme pirater« og en »frygtelig sødrage«, er det hendes vurdering, at brevet er skrevet med hjælp fra en voksen og sendt ud i sjov. Artiklen fortsætter efter billedet...

I brevet underskrevet med navnet Theo bliver der blandt andet advaret mod »grusomme pirater« og en »frygtelig sødrage« . Privatfoto.



Hvis det lykkes Karina Saust og hendes ni-årige søn Nicolai at få kontakt til den ukendte Theo, håber de derfor at få mulighed for at møde ham i virkeligheden.

- Det er jo sjovt, fordi man har set de her flaskeposter i film og hørt om dem fra historier med pirater. Og så står man pludselig selv der med én i hånden. Men man ved ikke, hvornår brevet er blevet skrevet, eller hvem der er afsenderen af det, forklarer Karina Saust.

Om flaskepostens afsender Theo stadig går i børnehave, som det står angivet i brevet, ved hun derfor ikke. Det afhænger nemlig af, hvor gammel flaskeposten er, bemærker Karina Saust.

Flaskepost gjorde indtryk - Og den kan jo i princippet være sendt fra hele Danmark. Det har jeg også fortalt til Nicolai (sønnen, red.), som ellers rigtig gerne vil møde Theo og fortælle ham, at vi har fundet hans flaskepost, forklarer hun.

"Det er bare helt vildt at opdage, hvor lille verden pludselig føles, når man står der med et brev i hånden fra en fremmed."

- Karina Saust - Karina Saust Ifølge den 37-årige mor fra Skælskør lod familien imidlertid flaskeposten blive tilbage på Enø. Her håber de nemlig, at andre får muligheden for at falde over den og finde lige så stor glæde over fundet, som de selv gjorde.

- Det var særligt dejligt at høre spændingen og iveren i Nicolais stemme, da han stod med flaskeposten i hånden, fortæller Karina Saust, som heller aldrig selv i sine 37 år har fundet en flaskepost. Altså før i tirdags.

- Det er bare helt vildt at opdage, hvor lille verden pludselig føles, når man står der med et brev i hånden fra en fremmed. Det, tror jeg, kan gøre indtryk på alle aldre. Så jeg håber, at flaskeposten vil finde vej til endnu en familie, slår hun fast.

Kender man Theo opfordrer Karina Saust imidlertid til, at man kontakter hende via Facebook.