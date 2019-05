Det 58-årige socialdemokratiske byrådsmedlem Jimmi Jørgensen er opsagt fra sit job som hjemmehjælper, fordi han har været sygemeldt siden slutningen af januar med rygsmerter fra et fald på et byrådsseminar på Kobæk Strand. Foto: Helge Wedel

Fald koster byrådsmedlem job som hjemmehjælper

- Jeg har virkelig fået respekt for de mennesker, der har kroniske smerter. Det jeg er igennem er et sandt helvede, der slider enormt hårdt grundet de konstante smerter.

Jimmi Jørgensen (S) fyret efter 120 sygedage grundet rygsmerter efter fald under byrådsseminar på Kobæk Strand. Fyringen finder han i orden, men jagten på en diagnose og en scanning er for besværlig.

