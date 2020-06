Vi er så trygge i det, vi går og laver, men vi er oppe mod sejlivede myter og føler os udsat for en hetz, siger direktør Jonathan Cope, Water Solutions hos RGS Nordic. Foto: Anders Ole Olsen

Fakta om forurening skal frem

Af Per Vagnsø

Efter at debatten om RGS Nordics udledninger til Agersø Sund er blusset op igen, vil Slagelse Kommune nu have en faglig vurdering af, om tilbagegangen i fiskebestanden i farvandet kan tilskrives virksomheden, der renser spildevand fra en række danske virksomheder og fra den norske olieindustri.

Lokale fiskere mener, at udledningerne fra RGS Nordic er en af hovedårsagerne til, at det er gået tilbage for blandt andet bestanden af rødspætter i hele Smålandsfarvandet og dermed også i Agersø Sund siden 1980'erne.