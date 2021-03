Ved en episode måtte politiet skaffe medarbejder fra Zeanet adgang til at afbryde for strømmen til sygehuset. Privatfoto

Faglig sag i byrådet

Del af den faglige konflikt på Korsør Sygehus med en månedlang blokade ender nu på byrådets bord på mandag på initiativ af Enhedslistens medlem Thomas Clausen.

Slagelse - 19. marts 2021 kl. 07:46 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Han ønsker, at byrådet får en redegørelse for det kommunalt ejede elselskab Zeanets ageren i forbindelse med den faglige blokade. Baggrunden er, at firmaet afbrød og tændte strømmen til sygehuset, hvor der blev skiftet eltavler. En elektriker havde tilkaldt politiet, som skaffede Zeanet adgang til en transformator, der ellers var blokeret af blokadevagter fra 3F.

Thomas Clausen spørger, om en kommunal forsyningsvirksomhed skal bryde en faglig blokade, når der ikke er tale om en autoriseret el-installatør, hvilket Dansk Elforbund ikke mener, at der har været. Energichef hos SK Forsyning Carsten Lunde har i Sjællandske forklaret, at ifølge brancheforeningen Dansk Energi har et elforsyningsselskab pligt til at afbryde for strømmen, når en autoriseret installatør beder om det. Elforsyningsloven skulle stå over al anden lovgivning - herunder arbejdsmarkedslovgivning, da der er tale om kritisk infrastruktur, lød det fra energichefen. Hertil spørger Thomas Clausen, om en byggeplads er kritisk infrastruktur. Han ønsker også oplyst, om SK Forsynings bestyrelse har drøftet sagen.

Formand for SK Forsyning og byrådsmedlem Flemming Erichsen (S) oplyser til Sjællandske, at bestyrelsen har fået en orientering om sagen, som forsyningsselskabets bestyrelse ifølge formanden ingen intentioner har om at gå ind i.

- Vi har blot gjort, hvad vi har pligt til, siger Flemming Erichsen.