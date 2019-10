Se billedserie Det er denne annonce, der har givet anledning til strid.

Send til din ven. X Artiklen: Fagforening raser over plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fagforening raser over plejecenter

Slagelse - 01. oktober 2019 kl. 07:07 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor går grænsen mellem frivilligt og lønnet arbejde?

Det spørgsmål er aktuelt, efter at Plejecentret Antvorskov i en annonce har søgt efter frivillige chauffører, der blandt andet skal bringe mad ud til borgere i Slagelse.

Annoncen har fået fagforeningen 3F på banen.

Næstformand Steen Hansen har på Facebook skrevet et opslag, hvor han blandt andet skriver, at fagforeningen på det kraftigste vil fraråde dette, »da det vil kunne medføre en del problemer, og borgerne i Slagelse ved ikke, hvem der kommer med maden.«

Steen Hansen skriver også, at 3F Slagelse vil »arbejde med sagen til fordel for vores medborgere.«

Opslaget har medført mange kommentarer, der næsten alle giver udtryk for, at den slags bør være et lønnet job.

- Der er jo tale om jobs, som godt kunne besættes af folk til overenskomstmæssig løn, ganske vist måske kun nogle få timer eller som led i en anden ansættelse på stedet. Jeg har stor respekt for frivilligt arbejde, men grænsen går altså der, hvor der er tale om arbejde, som andre kan få et levebrød ud af, siger formand for 3F Jane Møller.

Hun fortæller, at hun og Steen Hansen sad til 3F-kongres, da de fra flere sider blev gjort opmærksom på sagen.

Forstander Pernille Rolsted fra Plejecentret Antvorskov forstår ikke kritikken.

- Og jeg ville have sat pris på, at 3F havde kontaktet mig for at få forklaret sagen, inden de satte noget på Facebook, som medførte voldsom kritik af os, siger Pernille Rolsted.

Hun mener ikke, at der vil være grundlag for at lade lønnede ansatte være chauffører, da det kun er 20-30 ældre, som der bringes mad ud til.

- Dem vi bringer mad ud til er ældre, som gerne vil spise hos os, men som ikke selv kan komme hertil. Derfor har vi haft nogle frivillige hjælpere, som har bragt maden ud. Det er ikke noget, som vi tager penge for, siger Pernille Rolsted.

Hun fortæller endvidere, at plejecentrets pedeller i en periode har været nødt til at køre ud med maden, fordi der ikke var frivillige nok. Derfor søgte man efter frivillige.

Pernille Rolsted oplyser, at hun har fået en mail fra Steen Hansen, der på vegne af 3F anmoder om et møde om sagen.

- Det er jeg dog ikke interesseret i at holde, siger hun.

Forelagt dette siger Jane Møller, at hvis ikke det lykkes at få skabt en kontakt til plejecentret, vil 3F gå videre med sagen til kommunen.

- For ganske vist er plejecentret en selvejende institution, men man har driftsoverenskomst med kommunen. Derfor vil vi rejse sagen på borgmester-niveau overfor kommunen, siger Jane Møller.

Hun tilføjer, at man hos 3F er meget på vagt over for, at frivillige udfører arbejde, som kunne give andre et lønnet job.

- Hvis der for eksempel var tale om frivillige, som udførte noget, som var ekstra i forhold til det almindelige arbejde på et plejecenter, såsom at komme og læse op for de ældre, så ville jeg synes, at det var i orden. Men det her er noget andet, siger den lokale 3F-formand.