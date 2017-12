Sagen må slutte nu, siger BUPL Midtsjælland-formand Bertha Langhoff Hansen, der er forbløffet over fortsat »hetz« mod Helle Blak.

Fagforening kritiserer hetz mod byrådsmedlem: - Det er usmageligt

Slagelse - 08. december 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det fyrede SF-byrådsmedlem Helle Blak, som i foråret blev afskediget som leder af Rosenkildegårdens Ungdomscafé, får nu offentlig opbakning af sin fagforening. Det sker, efter at Sjællandske forleden kunne berette, at revisionsrapporten, som ligger til grund for fyringen, er blevet lækket og lagt i flere udenforståendes postkasser.

Ifølge Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland, er hun udsat for en hetz.

- Anklagerne mod Helle Blak og fyringen af hende var ude af proportioner. Hun blev fyret efter anonyme anklager om misbrug af kommunens penge, men senere afviste politiet at rejse sag mod hende, fordi der ikke var hold i anklagerne. I november indgik Slagelse Kommune så et forlig med Helle Blak, hvor hun blandt andet fik seks måneders løn i godtgørelse. Slagelse Kommune har dermed erkendt, at forløbet har været kritisabelt, siger formanden, der er rystet og ikke mindst forbløffet over, at anklagerne mod hende nu atter er i omløb.

Formanden hæfter sig ved, at politiet har slået fast, at der ikke har været grundlag for at rejse nogen sag mod Helle Blak. Og især hæfter hun sig ved, at der er indgået et forlig mellem de to parter, hvilket reelt betyder, at sagen er slut.

- Helle har været igennem et fuldstændigt bizart forløb. Først anonyme og falske anklager om misbrug af penge, så en usaglig fyring, lækage af personlige oplysninger om hendes afskedigelse til pressen, politianmeldelse og et langt forhandlingsforløb med kommunen, som til sidst betalte en betragtelig godtgørelse for at få sagen afsluttet. Det er usmageligt, at nogen nu igen fremturer med de falske anklager, siger Bertha Langhoff Hansen og tilføjer:

- Med forliget burde der være sat et endeligt punktum for et langt og uskønt sagsforløb, som har fået store personlige konsekvenser for Helle Blak.

Ifølge Slagelse Kommune er godtgørelsen forhandlet med udgangspunkt i, at Helle Blaks fyringssag er blevet håndteret, som den er.

Borgmester Stén Knuth (V) beklager dog ikke selve fyringen af Helle Blak.

- Jeg beklager, at vi som kommune ikke har kunnet håndtere denne sag på en måde, så vi kunne undgå dette forlig, lød det for en måned siden i Sjællandske, i forbindelse med at Helle Blak og kommunen indgik aftale om seks måneders løn plus feriepenge. Det vil sige omtrent 300.000 kroner i godtgørelse.

