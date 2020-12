Se billedserie Rolf Auhagen, Louise Høst samt Wilfred og Silke har ikke et øjeblik fortrudt, at de for omtrent to år siden rykkede fra Vesterbro til Omø for at slå sig permanent ned på øen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Færre valg i hverdagen giver ro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre valg i hverdagen giver ro

Slagelse - 23. december 2020 kl. 06:15 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Med kombineret bil og færge tager turen fra Vesterbro til Omø cirka to og en halv time. Mentalt er turen meget længere for de fleste. Og de to lokaliteter i Danmark er da også væsentligt forskellige i mange henseender.

- Vi anede ikke, at Omø eksisterede, fortæller Rolf Auhagen.

For to år siden boede han med sin kone, Louise Høst, og deres to fælles børn, Wilfred og Silke, i en lejlighed på Vesterbro.

- Vores tanke var i første omgang at bruge gården som sommerhus, men det gik hurtigt op for os, at vi faktisk gerne ville tage skridtet fuldt ud og flytte permanent til Omø, siger Rolf Auhagen.

En fantastisk ro - Her er mere ro på, vi skal ikke så mange ting, og det faktum, at færgen kun sejler hver anden time, sætter en naturlig begrænsning. Antallet af valg i hverdagen er meget færre, og det giver en fantastisk ro, og når vi er sammen, er vi sammen på en hel anden og mere nærværende måde end før, fortæller Rolf Auhagen, der netop er i gang med at skrive endnu et indlæg til familiens blog.

Bloggen Omøliv er tænkt som en huskebog for familien selv, men også som en mulighed for at dele familiens, i manges øjne kontroversielle valg om at bo på en ø med omverdenen.

Lejligheden på Vesterbro har familien beholdt, for det er her Louise Høst stadig bor, når hun passer sit arbejde som direktør i Metroselskabet.

- Hun er vel hjemme sådan fifty-fifty i løbet af en uge, så det er mig, der passer gården og alt det herhjemme, fortæller Rolf Auhagen.

Alt det derhjemme »Alt det herhjemme« er i øjeblikket tre heste, flere kaniner og en flok høns, som i øvrigt fulgte med i købet af Skovgården. Derudover en køkkenhave på knap 400 kvadratmeter og to børn, der skal sendes i skole på dels den lokale Omø Skole og dels Eggeslevmagle Skole i Skælskør.

Rolf Auhagen er uddannet som psykomotorisk terapeut og har i flere år været selvstændig inden for sit fag, men flytningen til Omø har for en tid gjort ham hjemmegående.

Nye idéer - Planen er at bygge om, så de to af gårdens fire længer bliver til fire værelser og et behandlerrum, siger Rolf Auhagen, der selv regner med at stå for det meste af ombygningen bistået af gode bekendtes kunnen som henholdsvis murer og snedker.

- Det er dyrt at bygge på en ø, og du kan ikke forvente at få din investering igen. Samtidig er der ikke mange arbejdspladser på Omø, så hvis jeg vil have et arbejde og en indkomst, må jeg selv skabe det, siger Rolf Auhagen, der også er ved at tage en masteruddannelse i naturbaseret terapi på Københavns universitet.

Han forventer, at Omø er den perfekte ramme til et behandlingssted, for mennesker som på grund af for eksempel stress har brug for både fred, ro, eftertanke og at være i ét med naturen.

Rolf Auhagen forventer først, at hans planer om egen virksomhed vil tage endelig form om tre års tid, og indtil da vil han som hidtil engagere sig i det samfund på Omø, som både han og familien nyder at være blevet en del af.

Hilsepligt - Der er hilsepligt på Omø, og en af de ting, jeg bemærker, når jeg en sjælden gang er tilbage i København, er, at folk kigger væk fra hinanden, siger Rolf Auhagen.

Wilfred og Silke var ifølge Rolf Auhagen fra begyndelse med på idéen om at skifte stenbroen ud med en lille dansk ø med kun 163 beboere.

- Det var faktisk børnene, der i første omgang gerne ville flytte til Omø, efter at vi havde tilbragt en sommerferie på øen, og Wilfred elsker i dag at gå på Omø Skole, hvor de i øjeblikket er syv børn, fortæller Rolf Auhagen. Silke, som går i 7. klasse pendler i stedet til Eggeslevmagle Skole, men netop at der er både fordele og ulemper ved at bo på en ø, er ifølge Rolf Auhagen et af grundvilkårene.

God kaffe - Det må helt klart være at gå ned på en café og få sig en kop rigtig god kaffe og så god takeaway, svarer Rolf Auhagen i forhold til afsavn fra storbyen.

- Så må jeg jo bare selv lave en god kop kaffe, og vi er i hvert fald ikke på vej væk fra Omø, understreger Rolf Auhagen. Følg med i familiens liv på Omø på bloggen Omøliv på omoeliv.dk