Færre p-pladser ved nyt domicil grundet fæstning som nabo

Det betyder, at der bliver brug for at nedlægge det offentlige parkeringsareal ved Baadehavnsvej/Yderhavnsvej, så det kan udlejes til Søfartsstyrelsen. Erhvervs- og teknikudvalget har allerede godkendt, at det kan ske på betingelse af, at parkeringspladsen kan benyttes af andre uden for normal arbejdstid.