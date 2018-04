Lone Engly har været borgerrådgiver i Slagelse Kommune siden 2012 og kan nu konstatere det laveste antal klager fra borgerne, siden hun startede. Arkivfoto

Færre borgere klager til borgerrådgiveren

Slagelse - 17. april 2018 kl. 18:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af klager til borgerrådgiveren er faldet fra 2016 til 2017. Men der er fortsat borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingstiden og med at finde vej i det kommunale system.

Det viser årsberetningen fra kommunens borgerrådgiver, Lone Engly. Beretningen dækker kalenderåret 2017 og skal behandles af økonomiudvalget og af byrådet i Slagelse Kommune i næste uge.

Antallet af borgere, som klagede til borgerrådgiveren, faldt i 2017 og er med 106 klager på det laveste niveau siden funktionens start i 2012. Det er især klager fra borgere over, at de ikke er blevet tilstrækkeligt vejledt, samt klager over manglende opfølgning i sagerne, der er faldet, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Selv om antallet af klager over lang sagsbehandlingstid ikke er steget, men ligger på samme niveau som året før, er det fortsat det område, som flest borgere er utilfredse med.

- Faldet i antallet af klager generelt tyder på, at de forbedringsinitiativer, som kommunen har iværksat de senere år og fortsat arbejder med, har haft effekt. I hvert fald er klagerne faldet markant fra 200 klager i 2013 til 106 klager i 2017. Men det er vigtigt ikke at glemme, at der fortsat er borgere, der oplever problemer i mødet med kommunen, siger Lone Engly.

- Jeg synes, det er rigtig positivt, at antallet af klager er faldet så markant. Det bekræfter mig i, at vi har virkelig dygtige medarbejdere, som hver dag prøver at give borgerne en god service, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Borgerrådgiveren er ansat direkte af byrådet og har til opgave at hjælpe borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingen - eller som har svært ved at finde vej i det kommunale system. Slagelse Kommune har haft en borgerrådgiver siden 2012.