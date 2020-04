Det er ikke kun indbrud i private hjem, der for tiden bliver anmeldt færre af. Også blandt andet personfarlig kriminalitet og færdselsuheld er faldende, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Resultatet er et generelt faldende anmeldelsestal og et mindre pres på politiets ressourcer. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Færre anmelder kriminalitet efter coronaudbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre anmelder kriminalitet efter coronaudbrud

Efter coronavirus har lukket store dele af Danmark ned, modtager politiet færre anmeldelser om begået kriminalitet. Særligt gælder det indbrud i private hjem, hvor Slagelse Kommune, som sidste år oplevede rekordmange indbrud, tegner sig for et af de største fald i regionen.

Slagelse - 20. april 2020 kl. 06:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

142 gange. Så ofte måtte familier i Slagelse Kommune i årets første måneder sidste år kontakte politiet efter at være kommet hjem til et gennemrodet huse og opbrækkede døre.

Men koben, elefanthuer og skindhandsker er af flere indbrudstyve tilsyneladende blevet lagt på hylden.

Siden COVID-19 i marts måned fik regeringen til at lukke Danmark ned, er antallet af anmeldelser om begået kriminalitet og særligt indbrud i private hjem nemlig faldet betydeligt.

Tendensen ses også i Slagelse Kommune, som sidste år ellers oplevede rekordmange indbrud.

I årets første måneder har kommunen således oplevet det andet største fald i anmeldte indbrud i Region Sjælland, når man sammenligner med 1. kvartal 2019. Sorø Kommune tegner sig for det største fald.

Det viser tal fra Danmarks Statistik og en aktindsigt hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som Sjællandske har fået.

Halvt så mange indbrud - De fleste indbrud i private hjem bliver begået fredag og lørdag, når folk er ude til forskellige arrangementer, eller når de på hverdage er på arbejde. Lige nu er der ikke arrangementer at gå til, og rigtig mange arbejder hjemmefra, forklarer kredsens fungerende politidirektør, Lars Harvest.

FAKTA Slagelse Kommune har i årets første tre måneder oplevet det andet største fald i indbrud i private hjem i Region Sjælland, hvis man sammenligner med 1. kvartal 2019.

Fra 2015 til 2019 (begge år inklusiv) blev der i gennemsnit indgivet 522,6 anmeldelser om begået kriminalitet i Slagelse Kommune i marts måned. Af dem handlede i gennemsnit 32,6 anmeldelser om indbrud i private hjem.

I marts måned 2020, hvor coronavirus lukkede store dele af Danmark ned, er de tal faldet til henholdsvis 333 og 17.

Det er det laveste antal anmeldelser i hele den betragtede periode. I Slagelse Kommune viser det sig ved, at der i perioden fra januar til og med marts måned er begået 68 indbrud i private hjem. Altså over halvt så mange som årets første måneder sidste år, hvor antallet lå på 142.

- Det er ikke usædvanligt, at vi oplever færre indbrud i private hjem. De fleste folk går jo derhjemme, uddyber Lars Harvest og peger på coronavirussens udbrud og regeringens restriktioner som direkte årsag til den faldende kriminalitet.

Af aktindsigten fremgår det for eksempel, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds har oplevet en rekordstille marts måned, som er den måned, hvor regeringen indførte de første restriktioner efter coronavirussens udbrud.

Herunder blandt andet nedlukningen af daginstitutioner og skoler, hjemsendelsen af offentligt ansatte og et forbud, der forbyder større forsamlinger. Siden hen har regeringen også lukket blandt andet spise- og udskænkningssteder.

Også når man ser på det samlede antal anmeldelser, er der derfor sket et fald.

Skyldes restriktioner Ifølge kredsens fungerende politidirektør dækker faldet i anmeldt kriminalitet foruden indbrud i private hjem over færdselsuheld og personfarlig kriminalitet, hvor antallet af anmeldelser på samme måde er faldet.

Det skyldes dog hverken, at vi er blevet bedre til at køre bil eller til at passe på hinanden, pointerer han.

"Lige nu lever de fleste af os en helt anden tilværelse. Samfundet er sat på standby, og det er også det, vi kan se i statistikken over visse former kriminalitet."

- Lars Harvest, fungerende politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - Lars Harvest, fungerende politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Ifølge Lars Harvest kan der derimod være tale om, at politiet i øjeblikket ikke får alle anmeldelser, fordi nogle tøver med at anmelde for eksempel vold forøvet af personer, som de på grund af den nuværende situation er tvunget til at være tæt sammen med hele tiden.

- Og så er det typisk, når folk er i byen, og de drikker alkohol eller indtager andre rusmidler, at vi ser, at de for eksempel kommer op at slås, forklarer Lars Harvest og peger på, at nattelivet lige nu er lukket ned som følge af regeringens restriktioner.

Restriktionerne forbyder dog ikke biler på vejene. Men dem er der også blevet færre af, vurderer han.

- Faldet i færdselsuheld, som vi ser, betyder ikke, at folk er blevet bedre til at overholde fartgrænserne eller deres viepligt. Det skyldes, at der er færre bilister og dermed færre, der kan køre galt, siger politidirektøren og uddyber, at antallet af biler på vejene skønsmæssigt i en periode har været reduceret med helt op til 50 procent. Det skyldes blandt andet, at mange arbejder hjemmefra.

- Lige nu lever de fleste af os en helt anden tilværelse. Samfundet er sat på standby, og det er også det, vi kan se i statistikken over visse former kriminalitet, slår Lars Harvest fast.