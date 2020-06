Landbrugsmaskiner og tunge køretøjer, som ikke kan køre under motorvejsbroerne, skal benytte de alternative ruter som vist på kortet her. Gående og cyklister kan dog fortsat benytte Slagelse Landevej, mens arbejdet pågår.

Færdselsåre spærres fra juli og tre måneder frem

Slagelse - 24. juni 2020 kl. 06:10 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som tidligere fortalt i avisen skal den gamle bro i bunden af Vårby Bakke renoveres, da den truer med at styrte sammen. Kontrakterne er nu skrevet under, og der ligger således en detaljeret tidsplan for, hvornår arbejdet begynder, og hvornår det slutter.

Formand for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA) erkender, at arbejdet vil give »trafikale udfordringer«, men siger samtidig, at der ikke er nogen vej udenom:

- Broen er en 235 år gammel buebro opført i granitblokke - den er et kulturhistorisk byggeri og derfor fredet. Det betyder, at der skal graves en masse jord og asfalt væk omkring broen. Så skal der fjernes beton, som ligger ovenpå granitbuen, støbes nyt, som forankres ind i granitten. Herefter skal vejen bygges op igen startende med bærelag, broen fugtisoleres og der lægges asfalt i sammenhæng med vejen. Altså et stort »kirurgisk« indgreb, som besværliggøres rigtig meget af terrænforholdene på stedet.

Flere løsninger har været i spil, og valget faldt altså på en lukning af al biltrafik - men dog fortsat mulighed for passage af gående og cyklister:

- Når vi har valgt at lukke for biler, er det fordi det vil gå langt hurtigere for byggeprojektet, som også vil være billigere. Og tidsforlængelsen ved at tage motorvejen vil reelt ikke være større for de fleste, når det medregnes, at man må forvente (også) at skulle holde for rødt ved en midlertidig vejoverførsel. Cykler og gående kan altså passere, mens langsomt kørende trafik dirigeres ad andre veje, oplyser Villum Christensen.

Han henviser til for eksempel landbrugsmaskiner samt meget høje lastbiler, som ikke kan komme under motorvejsbroerne.

- Regner man et gennemsnit ud, er der ikke forskel på motorvejen eller et lyssignal. Vi vil forsøge at reducere tiden, der er fastlagt, så vi kan blive færdige tidligere, siger Villum Christensen.

Som ved alle større projekter kan der opstå uforudsete hændelser, som både kan forlænge eller afkorte arbejdstiden. Men efter den aktuelle plan bliver vejen spærret fra og med mandag den 6. juli og forventes genåbnet den 23. oktober. Prisen for arbejdet er anslået til 5,3 millioner kroner.

