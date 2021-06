Narkosag om 125 kilo amfetamin har kostet flere længerevarende fængselsstraffe allerede. Nu skal den egentlige bagmand for retten. Foto: photopixel - stock.adobe.com

Fængslet i samlet 18 år for narkotransport: Nu skal bagmand for retten

To unge mennesker, en kvinde og en mand, ryger adskillige år i fængsel. De har anket narkodom til frifindelse ved landsretten. Næste uge begynder sag mod bagmand.

Slagelse - 12. juni 2021

Yderligere to personer er blevet dømt i et sagskompleks om indsmugling og salg af amfetamin. Det skete torsdag, hvor en kvinde blev idømt fem års fængsel, mens en mandlig part røg bag tremmer i 13 år. Han er desuden dømt for afpresning.

Begge blev sendt direkte til afsoning efter domsafsigelsen.

Ifølge specialanklager Skipper Pelle Falsled, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er det en narkosag i den tunge ende.

- Det er en meget stor sag. Det er måske ikke historiens største narkosag, men det er en usædvanlig stor narkosag, fortæller han.

Flere allerede dømt Sagen opstod tilbage i maj 2020. Her valgte politiet i forbindelse med en efterforskning om indbrud at ransage en adresse i Slagelse. På adressen var der 62 kilo amfetamin.

- Den videre efterforskning pegede så i retning af, at der i alt i sagen indgik 125 kilo amfetamin, fortæller Skipper Pelle Falsled.

Siden er flere blevet dømt. I januar tilstod en 29-årig mand sin rolle vedrørende 50 kilo stof. Det udløste en dom på ti års fængsel. Og i maj blev en kvinde så idømt to års fængsel for en mindre mængde.

Torsdag blev yderligere to personer så dømt i sagen. De er fundet skyldige i at have transporteret to papkasser med sammenlagt 50 kilo amfetamin fra en adresse i Slagelse til en adresse i Køge. Det foregik 9. maj i fjor.

Kvinden, 21-årige Sissel Nybro, sad bag rattet i den bil, hvor kasserne med stoffet lå, mens manden, 23-årige Valdemar Nolsøe Dyrborg Eriksen Uth, og den mand, som blev dømt i januar, kørte i en følgebil.

Begge har anket dommen til Østre Landsret med krav om frifindelse.

Risikerer mærkbar straf Om en uge indleder Retten i Næstved det foreløbigt sidste kapitel i sagen. Her skal den formodede hovedmand, en mand kaldet SA, for retten.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at han er en del af rocker- og bandemiljøet, fortæller Skipper Pelle Falsled.

Den 31-årige mand kan se frem til en hammer, der falder særdeles tungt, når han og en 26-årig kvinde sætter sig på anklagebænken ved Retten i Næstved. Sagen starter på torsdag, og der er afsat tre retsdage.

Manden, der menes at være bagmand, »planlagde og foranstaltede« indsmugling af 125 kilo amfetamin, lyder det i anklageskriftet.

Han er således anklaget for at have stået for koordineringen, da en hollandsk indregistreret den 7. maj sidste år fragtede de mange kilo stoffer pakket i fem papkasser til Hørkram i Sorø, hvor narkoen skulle overdrages til en nu dømt medsammensvoren for så senere at havne på en adresse i Slagelse.

Der nedlægges endvidere påstand om, at manden forbydes at tage ophold og have med folk med tilknytning til rockerklubben Satudarah at gøre.

Kvinden tiltales for at have fragtet 10 kilo amfetamin til Hørkram, hvor to kvinder stod klar til at overtage.