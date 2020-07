Fængslet for brutalt overfald: 55-årig satte ild til sit offer

- Han blev frifundet for røveri-delen, men ikke for vold, fortæller anklagerfuldmægtig Victoria Bremer.

Her troppede den dømte op på en adresse på Slagterivej i Skælskør, hvor han opsøgte sit offer og ifølge anklageskriftet forsøgte at aftvinge vedkommende 35.000 kroner.

Den 55-årige dømmes i den forbindelse for at have stukket sit offer, der lå i sin sofa, med en pt. ukendt genstand, ligesom han skal have slået ham på kroppen og i hovedet, hvilket førte til »behandlingskrævende« skader, som det fremgår af anklageskriftet.