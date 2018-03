Den 53-årige, der sigtes for at have dræbt en 32-årig mand på Svenstrupgaard i december, tiltales for manddrab.

Fængslet for at kvæle offer: 53-årig tiltalt for manddrab

Slagelse - 24. marts 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 53-årige mand, der siden 28. december sidste år har siddet varetægtsfængslet for drabet på 32-årige Morten Skou på Svenstrupgaard i Svenstrup ved Korsør, tiltales for manddrab.

Det bekræfter anklager Anne Marie Fink, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som oplyser til Sjællandske, at der er sat tre retsdage af til sagen - den 31. maj, 4. juni og 7. juni - ved Retten i Næstved.

Om sagen afgøres på færre dage, vil anklageren ikke udelukke.

Den 53-årige, som for nylig ankede en dom på tre måneders ubetinget fængsel for den vold, der inden opholdet på Svenstrupgaard fik ham smidt ud af forsorgshjemmet Toften i Slagelse, har hidtil nægtet sig skyldig.

Ved grundlovsforhøret dagen efter drabet - som fandt sted under et slagsmål den 27. december - blev han imidlertid varetægtsfængslet. Den fængsling har han ad et par omgange fået forlænget, hvorfor han stadig den dag i dag sidder bag tremmer.

Han tiltales for manddrab, idet politiet mener, at han direkte slog Morten Skou ihjel. Godt nok skete det angiveligt efter kontroverser og et håndgemæng, hvor de begge tilsyneladende har haft en rolle.

Dømmes han efter straffelovens §237, som omhandler manddrab, kan straffen lyde på fængsel fra fem år indtil livstid.

