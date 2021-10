Fængsel for manglende betaling af skat og moms på over 800.000 kr.

En 42-årig mand fra Korsør blev ved Retten i Næstved onsdag fundet skyldig i skatte- og momssnyd for over 800.000 kroner, hvilket gav fængsel og en nedsat bøde på 400.000 kroner grundet en meget lang sagsbehandlingstid hos politiet.

42-årig mand fra Korsør med ønske om fedmeoperation idømt seks måneders fængsel og en bøde på 400.000 kroner for bevidst at undlade skatte- og momsbetaling fra sit entreprenørfirma tilbage i 2013 og frem til 2015.

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 07:08 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Anmeldelser om økonomisk kriminalitet som bevidst snyd med skat og moms har de senere år ikke ligefrem haft den største prioritering hos politiets efterforskere. Det stod klart onsdag ved Retten i Næstved, hvor dommer Lene Sigvardt på vegne af en enig domsmandsret idømte en 42-årig mand fra Korsør seks måneders fængsel og en bøde på 400.000 kroner, fordi han havde unddraget de offentlige kasser for samlet over 800.000 kroner. Fængselsstraffen blev gjort betinget med en prøvetid på et år.

- Jeg er enig i anklagemyndighedens påstand om en bøde på 800.000 kroner med sammenhæng til beløbet, der er undladt betalt, men grundet den meget lange sagsbehandlingstid sætter jeg bøden til 400.000 kroner, sagde Lene Sigvardt.

Anmeldt af Skat i 2017 Det er Skat, der den 29. august 2017 anmelder manden til politiet for bevidst at have undladt at betale skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag fra det entreprenørfirma, han driver. Men først næsten tre år efter finder politiet kræfter til at se på anmeldelsen fra Skat, hvilket resulterer i en sigtelse den 24. juli 2020 af den i dag 42-årige mand for overtrædelse af skattelovgivningen.

I går den 13.oktober 2021 gennemføres retssagen. Altså over fire år efter anmeldelsen i 2017 af skattesnyd begået i 2013, 2014 og 2015. Ifølge Sjællandskes oplysninger er nye skattesager på vej mod manden.

Hovedet i busken Kendetegnet for den dømte mand, med adresse i det centrale Korsør, er, at han gennem alle alle årene så at sige har stukket hovedet i busken og ikke reageret på henvendelser fra skattemyndigheder, politi eller anklagemyndighed. Kun hans forsvarer Henrik Emil Rasmussen lykkedes med at få telefonisk kontakt til ham for et par dage siden. Advokaten beskrev sin klients reaktion som noget kort for hovedet, ligesom han fik indtryk af, at han arbejdede på den kommende faste forbindelse under Femern Bælt. Den 42-årige valgte da også efterfølgende helt at udeblive fra onsdagens retssag, selv om han var den ultimative hovedperson.

Anklager Sofie Lund Salminen ønskede sagen gennemført trods udeblivelsen med henvisning til retsplejeloven, at der ikke var lovligt forfald og det faktum, at den havde været så mange år undervejs, hvilket dommeren sagde ja til.

Vidne fra Skat Et enkelt vidne blev afhørt i den tre timer lange sag med fremlæggelse af dokumentation skatte- og momssnyd for over 800.000 kroner.

Den kvindelige medarbejder fra Skattestyrelsen forklarede, at det var hende, der havde set på sagen for år tilbage. Hun havde forgæves efterspurgt regnskaber og selvangivelse fra den 42-årige, men blev blot mødt med tavshed.

Hun endte derfor med via mandens kontoudtog fra banken at fastsætte, hvad han burde have betalt i skat og moms. En afgørelse han også fik mulighed for at klage over. Men igen ingen reaktion. Også lønudbetalinger kunne ses på kontoudtogene - udbetalinger uden arbejdsmarkedsbidrag og skattebetaling.

Vidste hvad moms var Da dommer Lene Sigvardt kendte manden skyldig, bemærkede hun, at han udmærket måtte være klar over, hvad moms var, for tilbage i 2012 var hans entreprenørvirksomhed momsregistreret, men den registrering ophævede han årene efter.

Fedmeoperation I september 2020 havde kriminalforsorgen set nærmere på mandes personlige forhold. Heraf fremgik, at han havde taget over 40 kilo på, efter han i 2017 og 2018 led af en svær depression. Han har - hidtil forgæves - søgt om at få en fedmeoperation. Hans parforhold var under depressionen på pause, men var i september 2020 atter velfungerende. Af fritidsinteresser nævnes at lave gourmetmad, gå på jagt med sin far og kørsel på motorcykel.

Bøde den værste straf De seks måneders betinget fængsel vurderes som den milde del af straffen, mens bøden på 400.000 kroner plus den skyldige skattebetaling på over 800.000 kroner er den strenge del, fordi myndighederne nu med dommen kan kræve pengene ind via blandt andet at holde del af hans lønindkomst tilbage.

Vil han sidde bøden af i fængsel, kan det gøres på tre måneder.