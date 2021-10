Fællesskabet var klædt i lyserødt

Se billedserie Fællesskabsbussens besøg på Solens Plads kom også til at bære præg af den lyserøde lørdag.

Frivilligcentrets Fælleskabsbus slog et slag for det lokale foreningsliv i lyserøde lørdags-omgivelser.

Slagelse - 11. oktober 2021 kl. 12:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der er absolut ingen grund til at gå rundt og være alene. Fællesskabet i form af de mange, lokale foreninger bød sig lørdag til i form af Frivilligcentrets fællesskabsbus, der var parkeret på Solens Plads.

Her kunne et væld af brochurer og repræsentanter for nogle af de lokale foreninger præsentere alle mulighederne for at gøre ting, man har lyst til, sammen med andre og eventuelt blive en af de frivillige, der får det hele til at ske.

Det var fællesskabsbussens sidste af fem stoppesteder rundt i kommunen, og centrets Lykke Pedersen kunne berette om superfin opbakning fra foreningerne, mens det nogle steder i dårligt vejr har knebet med interesserede besøg i eller ved bussen.

- Fire ud af 10 oplever, at de står uden for fællesskabet. De oplever ikke at være en del af noget, og folk har brug for at blive guidet på vej, fastslog Lykke Pedersen, som også konstaterede, at den vigtigste forudsætning for at folk engagerer sig, er, at de ved, hvad der er af muligheder.

En af de foreningsfolk, der fik noget ud af dagen, var Sonja Bruus Petersson fra den lokale afdeling af Ældre Sagen. Hun fik i hvert fald kapret et nyt medlem, mens Sjællandske var til stede. Det var Tanja Hamann, som var sammen med datteren Iris og Tanjas far, Michael Hamann.

Tanja vil også studere folderen om kreativ fritid i Korsør.

Uoverskueligt på nettet - Ellers er jeg ikke medlem af noget. Vi flyttede hertil lige inden corona-nedlukningen, men det her er en god mulighed for at se, hvad der er. Det kan let blive uoverskueligt på internettet, mente hun.

For Ældre Sagens Sonja Bruus Petersson gjaldt det også om at indfange frivillige, men de hænger hverken på træerne eller side om side med lyserødt stof og balloner i lygtestandere.

- Det er altid spændende at tale med folk, og jeg prøver at få frivillige. Vi har faktisk mange i Korsør, men vi kan sagtens bruge flere, fortalte hun.

Også den lokale biografs formand, Mie Svendsen, var på udkig efter frivillige:

- Der er mange, der gerne vil leje biografen til særforestillinger, men nogle gange må vi aflyse, fordi der ikke er frivillige nok. Vi har lige besluttet, at vi skal finde frivillige til arrangementer med særforestillinger, før vi siger ja til dem, fortalte Mie Svendsen.