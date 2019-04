Se billedserie Hanne Kougaard og Heidi Nanberg glæder sig til at åbne Fællesskabet, som følger tidens trend og bliver Skælskør første delebutik. Foto: Solveig Hansen

Fællesskabet åbner som delebutik

Slagelse - 06. april 2019
Af Solveig Hansen

Skælskør: Der er på det seneste talt og skrevet meget om delebutikker som en god løsning på mindre byers udfordrende handelsliv. Den gode nyhed er, at i Skælskør bliver det til noget.

Lørdag den 13. april åbner delebutikken Fællesskabet, som de to lokale kvinder, Hanne Kousgaard og Heidi Nanberg står bag. Faktisk kendte de to kvinder ikke hinanden før for nylig, hvor formand i Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer Jacobsen, fik den ene til at kontakte den anden med tanke på at gå sammen om at åbne hver sin butik i samme butik.

En kontakt, der hurtigt førte til en fælles forståelse - og nu i mere konkret form til delebutikken: Fællesskabet.

- Det er dejligt ikke at stå alene med det hele og samtidig at have en at spare med, som er i samme situation som en selv, siger Heidi Nanberg, der ikke havde turde tage springet alene på grund af den store udgift til husleje.

Både Hanne Kousgaard og Heidi Nanberg beholder af samme grund deres respektive deltidsjob på henholdsvis Grøndalhusene i Haslev og Tornemark Dagskole, hvorfor de også kommer til at deles om dagene i butikken, der indtil videre holder lukket om mandagen.

Sortimentet i Fællesskabet bliver til den bløde side i form af børnetøj til børn op til otte år og garn og tilbehør som strikkepinde, hæklenåle, knapper, opskrifter og lignende.

Da Hanne Kousgaard og Heidi Nanberg som udgangspunkt ikke kommer til at være i Fællesskabet på samme tid, har de lært hinanden op i deres respektive varesortiment, som for begge parter er valgt helt bevidst.

- Jeg synes, at der mangler en børnetøjsforretning i Skælskør. Det er trist, at man ellers skal køre helt til Slagelse eller Næstved, siger Hanne Kousgaard, hvis to børnebørn på fem måneder og fem år passer perfekt ind i kundesegmentet.

For Heidi Nanberg er det hendes egen passion for håndarbejde og især strikning og hækling, der er motivationen for at åbne en garnbutik.

- Min håndarbejdslærer opgav at lære mig at strikke som barn, men da jeg blev gravid, besluttede jeg mig for, at nu skulle det være, siger Heidi Nanberg, der stort set ikke har lagt strikkepindene fra sig siden.

Skulle en tredjemand eller - kvinde være interesseret i at råde over en tredjedel af de 165 kvadratmeter, er der i følge Hanne Kousgaard og Heidi Nanberg mulighed for at udvide Fællesskabet.

De to stiller også gerne et par kvadratmeter til rådighed til andre erhvervsdrivende, som gerne vil gøre opmærksom på deres forretning mod at passe butikken i Algade i et begrænset tidsrum.

Fællesskabet åbner lørdag den 13. april klokken halv ti, hvor alle er velkomne indenfor i Algade 24.