De fem mænd på testholdet fik et godt fællesskab, da de var ude i naturen for at lave mad og samle krydderurter til snaps. Foto: Birgitte Sally

Fællesskaber skal give mænd bedre helbred

Mænd fra Slagelse Kommune med i test omkring, hvad der kan motivere dem til at tage ansvar for egen sundhed. Kommunen søger fonde, så man kan lave forløb for mænd, der er i risiko for at få kronisk sygdom eller kan havne i ensomhed.

Slagelse - 17. juni 2021 kl. 14:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Man bliver i godt humør af at være sammen med andre, og det er godt at have noget at stå op til og glæde sig til.

Det siger 68-årige Flemming Pedersen, der er en af fem mænd fra Slagelse Kommune, som har været med i et lille testforløb omkring aktiviteter for mænd i naturen.

I testen har Fonden FIERS i samarbejde med Slagelse Kommune afprøvet, hvordan det kan gøre en forskel for mænd at være sammen i naturen.

FIERS blev etableret i 2015 af Region Sjælland ud fra ambitionen om at skabe stærke samarbejder mellem den private sektor og sundhedsvæsenet - og ultimativt sikre vækst og bedre sundhed for borgerne.

Svært at få fat i mænd Projektleder Birgitte Sally fra FIERS fortæller, at baggrunden for projektet er, at det er vanskeligt for sundhedssystemet at få fat i mændene og få dem til at tage ansvar for egen sundhed.

De kommer ofte for sent til læge og mange havner i ensomhed, når de mister deres ægtefælle.

- Når vi valgte at fokusere på Slagelse Kommune, så skyldes det, at vi kan se på kommunens sundhedsprofil fra 2017, at der er mange ensomme mænd. Samtidig gør kommunen dog meget på området, siger Birgitte Sally.

Hun fortæller videre, at resultaterne fra testen skal kunne medvirke til, at der i regionens øvrige kommuner også skal kunne sættes projekter i gang.

- Det drejer sig om at få fat i mændene, så de ikke udvikler kroniske sygdomme, som kan være dyre for sundhedssystemet, siger Birgitte Sally.

Det vigtige fælleskab De fem mænd blev blandt andet sendt ud i naturen, hvor de skulle lave mad over bål og samle urter til snaps.

- Det var bare alletiders, siger Flemming Pedersen, der mistede sin kone for tre år siden.

Han har dog søgt andres selskab i form af Mænds Mødesteder i Korsør, er blandt andet har aktiviteter i Korsør Kulturhus, og han har også allerede fået udbytte af det nye fællesskab med de øvrige fire mænd.

- Vi skal ud at spise brunch sammen i denne uge og tale om vore oplevelser, fortæller Flemming Pedersen.

Birgitte Sally siger, at fællesskabet helt åbenlyst var det vigtigste for mændene.

- Flere havde mistet deres ægtefælle og det at kunne dele, det der er svært og samtidig høre hvordan andre tackler det svære, var rigtig godt. De havde besøg af en naturvejleder og fik både bevæget kroppen og åbnet sanserne til naturens forunderlighed, fortæller Birgitte Sally.

Hun siger videre, at der var lidt delte meninger om, hvorvidt det var vigtigt, at der kun var mænd med i fælleskabet.

- Der var enighed om, at tonen var en anden, når der kun var mænd med, men flere kunne også godt tænke sig, at der var kvinder med i fællesskaberne, fortæller Birgitte Sally.

Søger fonde til mere I øjeblikket søges der fonde, så Slagelse kommune i 2022 kan få mulighed for at lave forløb for mænd, der har eller er i risiko for at få en kronisk sygdom. Eller er i risiko for at havne i ensomhed.

- Vi er ved at finde ud af, hvad disse forløb skal indeholde. Det skal gribes an på en ny måde i forhold til det, vi tilbyder i dag, siger Merete Mørch, der er områdeleder for forebyggelse i Slagelse Kommune.

En del af et eventuelt kommende projekt vil have fokus på vedvarende sundhedsændringer for mændene, herunder mental trivsel, og det vil også handle om at blive en del af kommunens foreningsliv.

To af mændene i testforløbet var med i Mænds Mødesteder i Korsør og to mere fik lyst til at være med.

Det er planen, at der også skal oprettes en afdeling af Mænds Mødesteder i Slagelse.