Fællesskab skal skabe grobund for iværksætteri og smykkekunst

Slagelse - 14. juni 2019 kl. 08:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: En halskæde med et par bryster som vedhæng, et par øreringe formet som kaffebønner samt unikke sølvringe er indtil videre en del af udvalget i den nye pop up-butik i Algade 30B i Skælskør.

Butikken, som er meget andet end en butik, går også under navnet Fællesværkstedet, hvilket er ganske sigende for stedet.

- Hensigten er at skabe et sted, hvor smykkedesignere kan få et kollegialt fællesskab til sparring og samtidig udvikle sig i en professionel retning, siger Thea Louise Meling, der er kvinden bag Fællesværkstedet.

Værkstedet er indtil videre kun i sin vorden, for planerne for stedet er store og mangfoldige.

- Alt er muligt, hvis vi blot kan få stablet et kreativt fællesskab af smykkedesignere sammen, siger Thea Louise Meling, der i første omgang er gået sammen med Charlotte Cruse, Rebekka Kjempff og Sofie Mygind, der sammen har lejet lokalet i Algade for to måneder for at afprøve konceptet.

- Det her er kun en miniudgave af, hvad vi gerne vil, siger Thea Louise Meling, der drømmer om et kunstnerisk fællesskab, hvor smykkedesignere over en bred kam kan spare med hinanden, deles om omkostningerne og skabe smykkekunst af høj kvalitet.

Langt hen ad vejen er Fællesværkstedet tænkt som et kontorfællesskab, hvor den fælles printer og kontorplads er skiftet ud med et fælles udsugningsanlæg, valse og værkstedsplads.

- Hovedformålet med Fællesværkstedet er at støtte op om iværksætteri i et professionelt setup og på den måde gøre det nemmere for den enkelte smykkekunstner at etablere sig, siger Thea Louise Meling, der satser på, at det kunstneriske fællesskab samtidig vil skabe en masse positive synergieffekter for både den enkelte smykkekunstner men også for Skælskør, der i forvejen har rodfæstet sig i folks bevidsthed som kunstnernes by.

Selv er Thea Louise Meling uddannet bygningskonstruktør og sidenhen delvis på Guldsmedeskolen, og på linje med andre inden for sit fag, oplever Thea Louise Meling, at det er en svær branche at være på egen hånd - blandt andet på grund af det ofte dyre men nødvendige værktøj, som faget kræver.

Udover de enkelte kunstnere, der kan vælge at bruge Fællesværkstedet som et mere eller mindre fast arbejdsværksted, er andre smykkeformgivere også velkomne til at byde ind og for eksempel udstille eller sælge deres smykker i pop up-butikken.

Også undervisning og kursusvirksomhed er tænkt ind i det fremtidige Fællesværkstedet, der havde første åbningsdag på Drengerøvsaftenen den 31. maj.

Fredag den 21. juni inviterer Fællesværkstedet til en officiel åbningsreception i pop up-butikken, hvor alle er velkomne til at kigge ind for at høre mere om projektet og nyde et lille glas.

Og er man interesseret i at være en del af det frivilligt baseret Fællesværkstedet, er det blot at sende en mail til faellesvaerkstedet@gmail.com for at høre mere.

Der er åbent i Fællesværkstedet hver torsdag og fredag mellem klokken 13-17.30 og lørdage klokken 10-13, eller når der bliver arbejdet i værkstedet.