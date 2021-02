Den nye sundhedsprofil-undersøgelse vil vise, om antallet af rygere stadig er over gennemsnittet i Slagelse, så der er endnu mere brug for at skride ind. Rygning er nemlig den faktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred. Foto: Slagelse Kommune Foto: Photographer: Andrey N.Cherkasov

Fællesskab sikrer et farvel til smøgerne

Antallet af rygere i Slagelse ligger over gennemsnittet i Region Sjælland ifølge den seneste sundhedsprofil-undersøgelse fra 2017. Det satte gang i flere rygestoptilbud i Slagelse. Nu står ny undersøgelse for døren

Slagelse - 06. februar 2021 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

Slagelse Kommune: 5. februar modtager tilfældigt udvalgte borgere i Region Sjælland et spørgeskema med undersøgelsen »Hvordan har du det?«

Spørgeskemaet giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed, så både kommuner og regioner kan tilpasse og planlægge sundhedsfremmende indsatser, forebyggelse og behandling.

Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år, og den seneste sundhedsprofil fra 2017 viste, at antallet af daglige rygere og storrygere i Slagelse Kommune ligger højt.

21 procent af borgerne over 16 år i Slagelse Kommune røg dengang dagligt, hvoraf 11 procent var storrygere.

Til sammenligning røg 19 procent af borgerne i Region Sjælland dagligt.

På baggrund af de høje tal satte Slagelse Kommune gang i endnu flere forskellige rygestoptilbud.

Rygning er nemlig den faktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred.

- Hvis færre borgere ryger, så vil det betyde forbedret folkesundhed, og det vil kunne give den enkelte flere gode leveår. Vi bruger Sundhedsprofilen til at se, hvor vi som kommune skal sætte ind med forebyggelse og ud fra tallene kunne vi se, at rygning var et område, hvor vi skulle udvide vores tilbud endnu mere. Vi har udviklet endnu flere rygestoptilbud, så de passer bedst muligt til den enkelte borger, for det ved vi øger succesen for et rygestop, siger Louise Friis Pihl, der er koordinator for Sundhedsprofilen i Slagelse Kommune.

Ejvind fik hjælp En af de borgere, der har benyttet sig af Slagelse Kommunes rygestoptilbud, er Ejvind Petersen, som startede på et rygestophold 6. august og har været røgfri siden 25. august 2020.

Han mener, at fællesskabet og undervisningen var medvirkende til rygestop

- Det har været rigtig fint at være med på rygestopholdene. Vi har haft gode undervisere både på rygestopholdet og i fastholdelsescaféen, hvor vi har lært om, hvorfor vores krop reagerer, som den gør, når man pludselig skal mangle sin røg. Vi fik en god fortrolighed på holdet, hvor vi har hjulpet og bakket op om hinanden, også når det var svært at holde fast i de nye røgfrie vaner. Samtidig så er det altid nemmere at lykkes med noget i fællesskab - man vil jo heller ikke svigte sit hold.Jeg kommer aldrig til at ryge igen, fortæller han.

Vind en præmie Undersøgelsen gennemføres i hele landet og svarene fra borgerne i Slagelse Kommune bruger både Region Sjælland og Slagelse Kommune til at målrette og udvikle sundhedstilbud til borgerne.

- Sundhedsprofilen giver os en unik mulighed for at få et øjebliksbillede af borgernes sundhed og trivsel. Alle svar er lige værdifulde, uanset om man er frisk og rask, har det mindre godt eller er syg. Vi håber derfor, at alle, som har modtaget spørgeskemaet, vil tage sig tid til at svare på spørgsmålene, så vi kan udvikle og tilbyde de rette sundhedstilbud til glæde for dem selv eller deres nærmeste, siger fungerende formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie Oldenburg (S).

Som tak for hjælpen trækker Region Sjælland lod om præmier blandt alle, der deltager i undersøgelsen. Man kan vinde op til 5000 kr.