På Omø udgør seks forskellige telte og en masse grej et nyt, udendørs forsamlingshus. Det kan lånes gratis af øens foreninger og har skabt mulighed for mange nye fællesaktiviteter. Privatfoto

Fælleshus giver nye muligheder

Et nyt udendørs forsamlingshus har givet borgerne på Omø en række nye muligheder for fællesaktiviteter på øen. Initiativtager, Martin Winnes, opfordrer andre til at turde være ambitiøse i sine planer og forsøge at få det bedste, selvom man er et lille øsfamund.

Slagelse - 09. september 2021 kl. 14:32 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Tidligere på sommeren fik Omø et nyt udendørs forsamlingshus, og det har åbnet døren for en helt ny række af muligheder i forbindelse med aktiviteter på øen. Det fortæller Martin Winnes, som er medlem af foreningen Omø Kapsejlads, og er primus motor på initiativet.

Det udendørs forsamlingshus har været brugt til en lang række forskellige aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige at skabe uden de nye rammer. Over sommeren blev der blandt andet vist fodbold på storskærmen, det har været brugt i forbindelse med en række jazzkoncerter, til selve Omø kapsejlads, og til en Eran DD-koncert.

- Det handler ikke så meget om de store, enkeltstående begivenheder, men mere om de muligheder, det giver. Det er det, at man nu kan gøre nogle ting, som man ikke gøre, hvis vi ikke havde de her ting, siger Martin Winnes.

Det udendørs forsamlingshus er lige nu pakket sammen i en container på havnen, og idéen er derfor, at alle foreninger, der vil bruge det, kan gøre det helt gratis. Forsamlingshuset er derfor mobilt, og kan sættes op forskellige steder på øen. Det indebærer blandt andet et PA-anlæg, et lærred og en projekter, en scene og seks telte i tre forskellige størrelser. De kan sættes sammen på kryds og tværs og i alt udgøre et telt på omkring 35 meter, fortæller Martin Winnes.

Vær ambitiøs Martin Winnes mener, andre øsamfund kan lære noget af de erfaringer, han og foreningen bag har fået. Det er blevet muligt at indkøbe grejet, der udgør det udendørs forsmalingshus, gennem sponsorater og fonde. En af de fonde er Nordea Fondens »Her bor vi«-pulje, der er åben for ansøgninger netop nu.

Den vigtigste af de erfaringer, Martin Winnes har fået, er, at man ikke skal være bange for at tænke stort.

- Det er hårdt, men der er virkelig mange midler og muligheder for at få støtte. Man skal være ambitiøs i sin planlægning i stedet for at holde sig selv tilbage, det vil jeg anbefale alle andre, siger han og opfordrer andre initiativtagere til at turde søge om støtte til det, der er det rigtige for projektet, selv hvis det ikke er en billig løsning.

- Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe og sige, »vi er kun en lille ø, det her er stort nok til os,« tilføjer han.

Økonomisk udfordring Martin Winnes fortæller, at det hovedsageligt var de økonomiske og logistiske udfordringer ved at skulle låne grej til større arrangementer, der gav idéen til at skaffe det nødvendige til øen permanent. Det koster nemlig mange penge at sejle over hver gang, det skal bruges.

Til gengæld fortæller Martin Winnes, at der stadig er et stykke vej, før de øvrige foreninger har fået under huden, at det nu er muligt at skabe begivenheder under andre rammer.

- Jeg håber, det bliver endnu mere integreret i de forskellige foreningers bevidsthed. Det er, som om, vi stadig en gang imellem skal huske folk på, at de kan låne det. Det skal gentages nogle gange, siger Martin Winnes.