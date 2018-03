Fælles udendørs sauna og nyt varmtvandsbassin?

Det er i hakket til venstre for den gule mur, der er ønske om at bygge en stor udendørs sauna fælles for både mænd og kvinder, så bl.a. det populære saunagus kan trække endnu flere besøgende til svømmehallen. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 17. marts 2018 kl. 09:16 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er store planer inklusiv udendørs fælles sauna og varmtvandsnassin for den 40 år gamle Korsør Svømmehal for at sikre, at den fortsat kan tiltrække besøgende. Lang lukning og vedligeholdelse venter også om få år.

Cirka 100.000 personer brugte i 2017 den 40 år gamle Korsør Svømmehal med vel nok landets smukkeste beliggenhed. De fordelte sig med 12.000 fra skoler/institutioner, 64.800 fra foreninger og 20.000 brugere i den offentlig svømmetid.

Nu er der fokus på fremtiden. Både når det gælder nødvendig, omfattende vedligeholdelse og nyskabelser, så der fortsat kan trækkes brugere i svømmehallen.

En længere lukkeperiode på måske et helt år venter forude. For ifølge en 10-års plan skal Korsør Svømmehal senest i 2022 have foretaget en totalrenovering af dækket og øverste del af bassinerne, så der ikke længere er en afstand ned til overfladen, som bl.a. giver mindre frisk luft at svømme i. Også vandbehandlingen skal renoveres. I alt arbejder for næsten 30 mio. kr., der vil betyde lukning af svømmehallem i mellem ni og 12 måneder. Den såkaldte klimaskærm med tag, vinduer og udvendige vægge er allerede opgraderet og i fin stand.

For at sikre et stigende antal besøgende i fremtiden, og dermed indtægter, har teamleder i Korsør Svømmehal, Ronni Erling Børgesen, fremsat ønsker til nyskabelser, der kan sikre fortsat høje besøgstal.

Det gælder en ny stor udvendig fællessauna til mellem 1.250.000-1.500.000 kr.

- En sådan større fælles sauna vil give os langt bedre muligheder for at tilbyde de populære saunagus, siger Ronni Erling Børgesen til Sjællandske.

Med cirka 11 mio. kr. er det dyreste ønske et varmtvandsbassin, der skal erstatte det nuværende navlebassin og babybassin. Et sådant bassin vil ifølge Ronni Erling Børgesen være perfekt for babyer, men også for ældre mennesker med gigtsygdomme. Endelig er der i Korsør Svømmehal ønske om en crossfitbane til vand for 250.000-500.000 kr. samt en klatrevæg til mellem 150.000-200.000 kr.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget har drøftet fremtiden og ønskerne for kommunens svømmehaller.

De har besluttet at genoptage sagen, efter der den 21. marts har været byråds- seminar om større investeringer de kommende år.