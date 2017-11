Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre har udsendt en pressemeddelelse om situationen i Slagelse. De arbejder fælles videre mod en bred konstituering. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Fælles pressemeddelelse: Parløb i blå blok uden LA

Slagelse - 24. november 2017 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillet om borgmesterposten fortsætter, og efter sigende er der ikke udsigt til en afklaring lige om hjørnet.

Sjællandske var fredag løbende i kontakt med blandt andre S-gruppeformand John Dyrby Paulsen, der kun kunne fortælle, at man stadig ventede på at få afklaret, hvordan det skulle ende med det krav, som Dansk Folkeparti ifølge Dyrby Paulsen har stillet som betingelse for at støtte ham som borgmester.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til DF-gruppeformand Ann Sibbern, som dog torsdag over for Sjællandske afviste, at en aftale med Socialdemokratiet er på trapperne.

Faktisk er det rettere med Venstre og Radikale Venstre, at der kunne være en på vej, om end man endnu ikke mønstrer et flertal, men i stedet 15 mandater.

Det fremgår af en pressemeddelelse fredag aften, hvor Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre lægger op til yderligere drøftelser i næste uge med de partier, der måtte have interesse i at være med i en bred aftale.

- Partierne har de sidste dage holdt flere møder for at drøfte en ny politisk retning for de næste fire år, og vi er enige om at arbejde videre for at give et kvalificeret bud på den nye politiske retning, står der i pressemeddelelsen, som er underskrevet af partiernes gruppeformænd såvel som spidskandidater.

Dermed ser det også ud til, at Dansk Folkeparti er tættere på Venstre end Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen, og at det derfor nu »blot« er Liberal Alliance og Villum Christensen som borgerlige, der støtter John Dyrby Paulsen, som ligeledes har holdt møde med V-gruppeformand Knud Vincents.

Villum Christensen fra Liberal Alliance oplyser i den forbindelse, at han har haft en »meningsudveksling« med Venstre.

