Se billedserie Det var primært kvinder, der deltog i weekendens strikkecamp på Storebælt Camping & Feriecenter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fælles passion for at strikke trak hundredvis af kvinder til Korsør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fælles passion for at strikke trak hundredvis af kvinder til Korsør

Storebælt Camping & Feriecenter dannede i weekenden igen rammen om Strikkecamp Storebælt. En begivenhed, der hvert år trækker masser af glade strikkeentusiaster til. I år ingen undtagelse.

Slagelse - 14. juni 2021 kl. 07:58 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Ret og vrang er ikke til at komme udenom, når det kommer til at stikke, men at strikning er uendelig meget mere end det, det kunne man forvisse sig om på Strikkecamp Storebælt i weekenden. Campen er en tilbagevendende begivenhed, der går sit tiende år i møde i 2022.

Og campen er, hvad den lover. En begivenhed der samler mennesker - dog primært kvinder - for hvem et par strikkepinde er nøglen til at træde ind i magisk univers, hvor kun fantasien og erfaringen sætter grænser.

Op og ned Som håndværk er strikning en århundredgammel tradition, som stadig udvikler sig, men som med så meget andet har interessen i nyere tid gået op og ned, men i de seneste mange år har strikning være populært som aldrig før. Og hvor det at strikke sine egne sweatre i andre tider var for at spare penge, så er hjemmegjort strik i dag et aktivt tilvalg for håndværkets, kreativiteten og sindets skyld.

- Der er nogle, der strikker fordi de bobler over af kreativitet og fordi de ikke kan lade være, og så er der dem, der strikker for at lukke verden ude og finde ro, siger Paulette Adam. Hun er en del af holdet bag Strikkecamp Storebælt, hvor i alt tre ægtepar og en del frivillige sørger for at holde styr på alle »maskerne« fra start til slut.

Alle er de selv passioneret omkring strikning, og tilsyneladende er de ikke alene om at have den passion.

- Lørdag var der 936 gæster, fortæller Willy Paulsen. Han er en del af foreningen Strikkecamp Storebælt, som har stået bag strikkecampen på Storebælt Camping & Feriecenter i nu tre år. En forening stiftet til formålet, og som tog over, hvor andre slap. Og også søndag var campen pænt besøgt.

Sparring i højsædet Weekenden over stod tyve stadeholdere fra hele landet klar til at sælge kvalitetsgarn, opskrifter, bøger og strikkeudstyr i Multihuset på campingpladsen. Men lige så vigtigt - så stod de klar til at udveksle erfaringer, dele ud af gode fif og komme med gode råd til de mange besøgende over weekenden, der over en bred kam kom for det samme: At dele en passion med ligesindede.

Weekenden bød også på flere workshops, foredrag og konkurrencer.

En konkurrence, der har fulgt strikkecampen gennem alle årene fra begyndende i 2012 er konkurrencen om at strikke hurtigst, og her blev vinderen en genganger - nemlig Anne Mette Kjær.

- Publikum er en god blanding af mennesker, der er passioneret om at strikke. Nogle ser en lejlighed til en hyggelig weekend sammen med en veninde, andre en lejlighed til igen at mødes med ligesindede efter en lang coronanedlukning, siger Paulette Adam, der selv har en garnbutik i Ringsted.

Nyt fra år til år - Årets tema er design og detaljer, og vi forsøger netop at forny os fra år til år, så vi kan blive ved med at være Danmarks bedste strikkecamp, siger Paulette Adam, der satser på at 2022 vil blive helt særlig på grund af det kommende jubilæum.

- Strikkecampen bliver i 2022 den 10., 11. og 12 juni, og vi lover at oppe os, siger Willy Paulsen, der satser på, at næste års camp måske kan foregå på færgen Broen, der ligger til kaj nærmest lige ved Storebælt Camping & Feriecenter.